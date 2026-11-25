Juana Viale se tomó unos días de descanso y partió rumbo a El Salvador para vivir una experiencia aventurera a otro nivel.

La conductora aprovechó para realizar la escapada de cara a fin de año, luego de meses difíciles por la salud de su abuela, Mirtha Legrand.

A través de su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, la actriz mostró parte de las hazañas que realizó en los lugares que visitó.

Al bajarse del avión, lo primero que hizo Juana Viale fue ir a la playa de Mizata para encarar una arriesgada aventura: "Primer día de surfing en El Salvador".

En otro video donde apareció a bordo de un jeep, con un look descontracturado y relajado, la famosa expresó: "Estamos pasando los cinco túneles que hay para ir a Mizata. Parece que estoy muy lejos, pero estoy muy cerca. Increíblemente verde, que amo".

"Me estoy poniendo mucho protector porque el sol daña, así que hay que protegerse. Las olas están gigante también, pero voy a hacerlo, lograrlo por lo menos aunque sea una y después... ¡agua de coco!​", relató antes de entrar con su tabla al mar.

En otro capítulo de su estadía en El Salvador, Juana Viale visitó las cascadas de Tamanique y se sumergió debajo de una de ellas "para sentir el flow del agua" cayendo sobre su piel.

"Para seguir subiendo, vamos a hacer un salto que tenemos acá de 4 metros y otro de 6 metros", narró.

"Bueno, estamos ahora en la segunda cascada que tiene 6 metros creo. No terminaba de llegar, vamos otra vez", expresó divertida mientras se tiraba desde las alturas.

Lo último que compartió Juana Viale en la red fue el camino que recorrió hasta llegar a un volcán activo, donde pudo escuchar el sonido de la naturaleza en su máxima expresión.