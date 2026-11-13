El nuevo proyecto laboral al que habría sido tentado Ángel de Brito, lejos de la televisión: de qué se trata

Ángel de Brito recibió una propuesta lejos de la televisión, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de LAM en América TV tras la venta de Mandarina Contenidos.

El nuevo proyecto laboral al que habría sido tentado Ángel de Brito. (Captura: X)

Según reveló el propio conductor en el streaming de Bondi Live, José María Muscari le ofreció "ser el protagonista de Sex en el verano de 2027". Sin embargo, se desconoce si el periodista aceptará la propuesta.

¿Qué es SEX?

SEX es una obra de teatro creada y dirigida por José María Muscari que combina música, baile, arte y teatro para explorar el tema del sexo. El espectáculo busca iluminar las dudas y las incomodidades que el sexo genera en el público.

El productor teatral siempre apuesta, es disruptivo, renueva y gana. Por esa razón, más de 800 mil espectadores ya le dieron la razón.

El show cuenta con coreografías de Mati Napp y con un súper elenco que solo podrán disfrutar mayores de 16 años.

Sex, la obra de teatro de José María Muscari.

Actualmente, al menos hasta fin de año, las figuras que interpretan la obra son Florencia Anca, Valeria Archimó, Flor De La V, Turquesa Denisi, Maxi Diorio, Nicolás Fleitas, Dorina Ganino, Fernando Gonçalves Lema, Mayra González, Adabel Guerrero, Jonathan Hidalgo, Rodrigo Jara, Locho Loccisano, Lucas Martin, Brenda Mato, Licha Navarro, Amparo Peña, Yoel Yagui Scaiola, Manuel Victoria.

Además, Daniela Celis, Anita Esposito, Luana Fernández, Emi Vela se sumaron como artistas invitados.

¿Qué pasará con LAM tras la venta de Mandarina?

Ángel de Brito habló a fondo sobre la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y reveló qué pasará con LAM y el canal de streaming Bondi.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora de contenidos Mandarina, la cual Mariano Chihade vendió en los últimos días al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Tras el revuelo, Ángel regresó de su viaje a España y dio detalles de los movimientos que habrá en los próximos meses en la televisión.

Al aire de Ángel Responde (Bondi Live), el periodista aclaró que sabía de la venta de Mandarina desde hace un tiempo, y que no se fue del país por esa razón.

"Mandarina va a seguir funcionando como funciona, con sus programas en Canal 9. La idea de Mandarina es llevar DDM con Mariana, que ya confirmó y el canal le dio la bienvenida públicamente, SQP, LAM y un cuarto programa que no voy a dar precisiones, algo nuevo", reveló.

"La idea de América, por otro lado, es retener a todos. No a los programas, sino a las personas. Hay un contrato de un año más con América, esto ya lo contamos siempre, que hasta el 2027 estaba el contrato firmado. Por eso yo venía hablando de un fin de ciclo, de todo eso que venía hablando hace tiempo, y nadie me creía", continuó.

"Por ejemplo, Beto Casella se queda en América en el horario de las 22, porque es contratado de América, la producción es de Mandarina, pero ya estará liberada a partir de enero y Beto seguirá", comentó.

"Todavía yo no firmé nada. Tengo las dos ofertas, de América para quedarme y de El Nueve para irme. Obviamente hace mucho tiempo que trabajo en Mandarina. Tiene prioridad Mandarina siempre porque trabajo muy bien en esta empresa, pero todavía no firmé nada, no decidí", aclaró Ángel de Brito sobre su futuro.

"Es tiempo, plata y condiciones para hacer el programa. No para mí, sino para producir el programa, porque las dos ofertas son muy buenas. Pero necesito tiempo para decidir a dónde voy el año que viene. Voy a seguir haciendo LAM donde sea, pero falta que yo tome la decisión", sostuvo.

A su vez, se refirió a su equipo de trabajo: "Obviamente quiero seguir con todas mis angelitas. Esto se lo dije a las chicas en un mensaje que les mandé. Después también están todas liberadas de hacer lo que se les cante. Si les ofrecen, que va a pasar y pasó, el triple de plata o 25 trabajos o no sé qué... obviamente yo lo entiendo".

Además, Ángel de Brito se refirió al futuro de Bondi Live: "Bondi sigue, obviamente va a salir desde un estudio mucho mejor, más grande. No sé a partir de cuándo".