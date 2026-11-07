Ángel de Brito dejó atrás las incógnitas y decidió explicar a qué hacía referencia cuando lanzó un enigmático mediante sus redes sociales.

En las últimas horas, publicó un tweet que decía: "Anoten: soltar #LAM", lo que generó miles de especulaciones sobre su salida de América y posible llegada a El Nueve.

Sin embargo, frente a la repercusión, decidió salir a explicar sobre qué temas había puesto en discusión. En primer lugar, a las "ex panelistas que no le vieron la cara a Dios nunca más. Nunca un éxito propio".

Ángel de Brito frente a la repercusión por su enigmático

También a los "panelistas que inventan y no chequean. Por algo, nadie les cree" y a los "periodistas de gráfica que analizan medios. Y nunca entraron a un canal de TV".

Si bien no mencionó a alguien directamente, apuntó contra quienes hicieran suposiciones sobre su futuro: "Todos dando consejos de lo que nunca pudieron hacer".

¿Qué pasará con Ángel de Brito tras la venta de Mandarina Contenidos?

Santiago Sposato sorprendió en el ciclo de streaming "Ya Fue Todo" al revelar qué puesto le ofrecería Canal 9 a Ángel de Brito tras la venta de Mandarina Contenidos.

"Esta es una pregunta que le hice a una persona en Canal 9 '¿Escuchaste algo de una posible gerencia artística para Ángel de Brito en Canal 9?'", comenzó el periodista en el ciclo de streaming, y reveló: "Esta persona me dijo dos palabras, a mí me sorprendió, porque lo primero que me dice es 'hola', y la segunda palabra que me pone es 'si'".

"Pero me aclara, y ahí está bueno, que no va a ser ni la gerencia de programación ni una gerencia artística, se le va a buscar otro nombre, pero va a tener injerencia en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con el armado de la programación y la convocatoria de talentos", continuó Santiago Sposato sobre Ángel de Brito y cerró: "Se le va a ofrecer un puesto en la mesa chica, tal vez lo haga desde su casa o en una oficina, pero me confirman que se lo van a ofrecer. Seguramente Ángel lo sepa".