La angustia de Naza Di Serio tras su fuerte cruce con María Fernanda Callejón: "Lloro todos los días por no poder formar mi familia"

Naza Di Serio y María Fernanda Callejón mantuvieron una tensa discusión antes de salir al aire en La Mañana con Moria (El Trece), que terminó en gritos y escándalo.

Las panelistas del programa de Moria Casán se cruzaron en camarines y luego en vivo, y se conoció lo ocurrido.

¿Qué pasó entre Naza Di Serio y María Fernanda Callejón?

Tras el revuelo, Naza Di Serio dialogó con Oliver Quiroz para Primicias Ya (América TV) y aseguró que una frase de Fernanda Callejón fue lo que la hizo estallar.

"Fue rarísimo. No suelo meterme a contestar o pelear, pero cuando me peleo, me peleo fuerte. Fernanda llegó de mal humor y tiró algunos comentarios antes. No le di bola y me fui a maquillar", comenzó la periodista.

Según contó, el conflicto se originó cuando Valentina Salezzi consultó por una información que habían enviado al grupo de WhatsApp del equipo: "Fernanda discutía que no estaba, yo le dije que sí y me tiró un comentario como 'no estoy tan al pedo como vos, tengo una hija'. Y ahí sí me entró el comentario mal porque ella no sabe mi vida ni mi realidad".

"Me dio bronca. No se me suele ver enojada, pero hoy me calenté. No lloré, pero sí estaba enojada. No sabe la realidad, es algo delicado. ¿Qué sabés qué situación estoy viviendo, qué hago cuando salgo? Estoy pasando un momento de mierda en mi vida con una situación familiar grave", comentó angustiada.

"Hay que tener cuidado, más ella, que es una mujer que se esforzó mucho por ser mamá. Ella vivió y sabe lo difícil que es ser mamá. Dice que soy una creída, que me tratan como una reinita", continuó sobre el trasfondo de la pelea.

"Antes de entrar al aire, tiró: 'Yo soy buena, pero soy más buena siendo mala, y siendo mala soy la peor'. A una vestuarista la trató mal porque le hicieron un cambio de camarín y salió a los gritos diciendo: 'Soy la estrella del canal, al camarín lo necesito'. Acá las estrellas del canal son Moria y Mirtha", agregó.

Naza Di Serio retomó su malestar por el comentario sobre los hijos y expresó: "El tema de la maternidad me está costando, es sensible. Que me diga que porque no tengo hijos estoy al pedo... Me encantaría tener hijos, ser mamá. Lloro todos los días por no poder formar mi familia. Me dolió y reaccioné desde el dolor".

"Tenemos un reloj biológico de mierda, que es muy difícil. Es una batalla difícil, es un tema sensible y Fer lo sabe. No me entra en la cabeza pensar que si no sos madre o padre estás al pedo. Le faltó decir 'no sos una mujer completa si no sos madre', como se suele decir", sentenció entre lágrimas la locutora.