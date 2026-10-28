El descargo de Nancy Pazos tras chocar en la General Paz: culpó al Gobierno y responsabilizó a Telefe por las multas de su vehículo

Nancy Pazos habló luego de chocar en la avenida General Paz a la altura de Zapiola y realizó un descargo donde deslizó que el accidente se produjo producto de la "precarización laboral".

Al aire de El amor es más fuerte, su programa en Radio 10, la conductora dio detalles de la secuencia que terminó en un incidente vial.

"Cuando ingreso a la General Paz quedo en el carril de la derecha. Veníamos a paso de hombre, literalmente, me quedo atrás de una camioneta blanca y se para la General Paz, queda playa de estacionamiento en ese momento", comenzó.

"Yo tenía distancia con la camioneta de adelante y, cuando empieza a andar todo el tránsito, puse el guiño para pasarlo por la derecha", agregó.

"Soy de utilizar de una manera impresionante los espejos retrovisores, porque soy de manejar en la panamericana durante miles de kilómetros. Y la verdad es que no vi al señor ni nada por el estilo, pero ni bien hago ese movimiento, yendo a 20, la moto que venía atrás mío me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor con la mano", detalló.

"Le pega el espejo retrovisor fuerte, obviamente eso lo desestabiliza y se cae", aclaró sobre el momento del accidente.

"Con el golpe y el susto que me pegué, estacioné y me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor. Ustedes imagínense, las piernas me temblaban, era una situación que vos no sabés si no mataste a alguien, y te sentís culpable de la situación", continuó.

"Nunca me dijeron de hacerme un test de alcoholemia. Hago hasta mi programa de tele tomando champagne, demás está decir que Patricia Bullrich y yo, un solo corazón, pero no llegué al punto de tomar a la mañana y menos en el gimnasio viniendo para acá", sentenció sobre los rumores de manejar alcoholizada.

Nancy aseguró que el señor con el que chocó está fuera de peligro y que se mantuvo en contacto con él.

Tras explicar lo sucedido, la periodista giró su discurso para el lado político y manifestó: "La policía me contó que hay entre 30 y 40 incidentes de este tipo por día. Lo que está aconteciendo últimamente con estas faltas de reglas de juego en la calle es muy impresionante. Todo tiene que ver con la precarización de todo".

"La gente va a trabajar en moto porque no le alcanza para el colectivo y porque es el vehículo más barato que tenemos. La falta de reglas en cuanto a esto... hacer un carril para motos para que no vayan por la banquina", planteó Nancy Pazos.

Por otro lado, la periodista se refirió a las multas de su vehícuo que, según trascendió, son 214 y suman un total de 48 millones de pesos.

"El vehículo tiene como seis años y es de mi empresa, no lo uso yo sola. Todo el mundo tiene multas...", expresó.

"Muchas de esas multas son por estacionar mal en la puerta de Kuarzo, donde hacíamos el programa de Telefe, que no nos daban estacionamiento. Era una gran disputa que teníamos, porque yo venía desde muy lejos", expuso en un tono jocoso.

¿Qué pasó con Nancy Pazos?

Nancy Pazos quedó involucrada en un nuevo escándalo: chocó en la avenida General Paz a la altura de Zapiola y se rumoreó que estaba alcoholizada.

El periodista de TN Lucas Jerez dio la información a través de su cuenta de X, donde escribió: "Reconocida conductora de TV está con un aparente ataque de nervios, encerrada en su auto, después de haber chocado a una moto en General Paz y Zapiola".

"Se están trasladando los peritos al lugar. Personal que la quiso asistir no descarta que esté alcoholizada", añadió.

"Según mi fuente, a Nancy Pazos 'la largaron' antes de que lleguen los peritos a hacerle la alcoholemia", agregó en otro tuit.

Tras el revuelo por la noticia, Guido Záffora se comunicó con la conductora y compartió su palabra al aire e DDM (América TV).

"Venía del gimnasio e iba a mi trabajo. Me quedé cinco minutos después del accidente con una chica y dos motoqueros más, cualquiera de ellos puede decirles la verdad​", manifestó Pazos sobre el incidente vial ocurrido este martes a las 12:40 hs.

"Después de una hora me metí en el auto, porque la misma policía me dijo que esperara ahí hasta que llegara el perito", detalló.

La periodista no sufrió lesiones y le quitó dramatismo a la situación. "Estuve bien todo el tiempo, solo súper nerviosa porque la ambulancia tardó casi media hora. Fue un bajón", expresó.

"Alcohol cero", aclaró categórica. "Por suerte, el señor de la moto está bien y ya llegó la esposa que está con él en el Sanatorio", comentó sobre el estado del hombre que manejaba la moto con la que impactó su camioneta.

De esta manera, Nancy Pazos explicó lo sucedido cuando iba de camino a su programa El amor es más fuerte (Radio 10) y descartó algún tipo de escándalo policial.