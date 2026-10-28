María O’Donnell confirmó que está de novia: quién es el hombre que la conquistó

María O’Donnell contó que está de novia y reveló quién es el hombre que conquistó su corazón.

La periodista, ganadora del Martìn Fierro de Oro de Radio, reveló en diálogo con Sebastián Wainraich en Urbana Play que está enamorada.

"Tengo novio. Es diseñador gráfico", confesó María O’Donnell entre risas, sin dar mayores detalles.

Sin embargo, Fernanda Iglesias se encargó de ampliar la información en Puro Show (El Trece), donde expuso: "Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado".

"Es un viejo conocido de ella, porque es el diseñador de su libro Montoneros, una historia visual", añadió la panelista.

"Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados", aseguró Fernanda sobre María O’Donnell y Fernando "Rapa" Carballo.

¿Quién es el novio de María O’Donnell?

Fernando "Rapa" Carballo nació en 1969 en París, pasó su infancia en Buenos Aires y luego se mudó a Barcelona, España.

Estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue docente de Tipografía y se desarrolló como director de arte del diario español Público.

Además trabajó en la redacción visual de diarios como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, el mexicano Milenio y O Estado de São Paulo, entre otros.

María O’Donnell y Fernando "Rapa" Carballo se conocieron a comienzos del 2026, cuando ella publicó su libro Montoneros, una historia visual.