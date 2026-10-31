Murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre, a los 61 años

Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre y periodista argentina, murió este sábado 31 de octubre tras una enfermedad. Tenía 61 años.

¿De qué murió Marcela Giorgi?

La noticia fue confirmada en vivo por sus colegas de la radio y también por su amiga Mariel Di Lenarda, quien trabajó muchos años con ella.

Desde la emisora, la conductora Adriana Verón no pudo contener su tristeza e informó: "Empezamos el programa con un clima totalmente diferente como lo solemos hacer, como no es la costumbre, ¿no?, con todos los oyentes, un encuentro de alegría, de fiesta, de compañía, de entretenimiento y demás. Pero en este momento toda la familia de Radio Mitre está muy triste".

“Todos guardamos silencio, porque lo primero que se hace en estos casos es respetar a una persona que está atravesando un momento difícil de salud y que quizás no está queriendo comunicarlo, se respeta eso. No queríamos que llegue nunca este día. Se dio hace minutos nada más”, relató debido a la pregunta de los oyentes sobre la ausencia de la locutora en la radio.

Luego, Verón se comunicó con Di Lenarda para confirmar la noticia y su amiga expresó: “Es la salida al aire que nunca hubiera querido tener, pero nos dejó Marcelita Georgi”.

También se sumó Marcelo Bonelli para despedirla y expresó: “La verdad que destrozado, una noticia, como decía recién Mariel, que nunca hubiéramos querido escuchar”.

“Ella estaba mal en el último tiempo. Todos pensamos que en algún momento iba a ocurrir, pero uno nunca quiere que ocurra y ocurrió hoy. Me enteré ahí al mediodía y quedé realmente congelado por la noticia”, afirmó.

Además, la periodista Mariel Di Lenarda despidió a su amiga con profundo dolor en su cuenta de Instagram. “Me duele el alma. Te amo, amiga querida”, escribió.

La despedida de Mariel Di Lenarda a Marcela Giorgi tras su muerte. (Captura: Instagram)

Por otro lado, el Club Atlético Independiente de Avellaneda también la despidió en sus redes sociales no solo por su fanatismo por El Rojo, sino también por trabajar en algunos momentos con el club. “Lamentamos informar el fallecimiento de Marcela Giorgi, fanática de Independiente y varias veces nuestra voz del estadio. Acompañamos a su familia y seres queridos en este duro momento. Que en paz descanses”, expresaron.

La despedida de Independiente a Marcela Giorgi tras su fallecimiento. (Captura: X)

¿Quién era Marcela Giorgi?

Marcela Giorgi inició su carrera en la radio antes de egresar del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Tras sus primeros pasos en una FM de baja potencia, llegó a La 100 y luego a Radio Mitre, donde trabajó durante más de tres décadas.

Fue reconocida por su labor en programas como “De 7 a 9, música y noticias” y “Le doy mi palabra”. Además, tuvo de compañeros a grandes figuras como Mario Portugal, Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Marcela Giorgi en Radio Mitre. (Captura: Redes)

Durante varios años, acompañó a Alfredo Leuco en “Le doy mi palabra”, donde se destacó por abarcar información, actualidad, espectáculos y comentarios deportivos. En una entrevista de 2015, Giorgi aseguró que era como "la Mascherano del equipo", haciendo alusión al exfutbolista de la Selección Argentina. "Y a veces también la Macaya Márquez", agregó por el reconocido periodista.

La locutora era fanática de Independiente y también se convirtió en la voz del estadio en varios partidos. En los últimos años, continuó ligada a Radio Mitre y formó parte de “Sábado tempranísimo”, ciclo por el que fue nominada a los Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.

Marcela Giorgi, fanática de Independiente. (Captura: Redes)

Marcela Giorgi falleció este viernes 31 de octubre tras atravesar una delicada enfermedad, pero dejará una marca imborrable en la radiofonía nacional.