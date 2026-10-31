Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: el vestido de novia, los looks de los invitados y los votos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en San Telmo a tres años de haberse conocido y estuvieron acompañados de sus amigos y familia.

La ceremonia fue muy íntima y, según reveló LAM, se llevó a cabo en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio porteño que fue preparada para realizar distintos eventos y bodas. La encargada de la organización fue Claudia Villafañe, que respetó el estilo de la artista: minimalista y modesto.

La casona donde se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat

A lo largo de la mañana y la tarde, se pudo apreciar la llegada algunas de las celebridades que estuvieron presentes al momento de dar el sí. Algunos excompañeros de los inicios en la actuación de Mariana como Cande Vetrano, Mery del Cerro y Peter Lanzani, y algunos colegas y amigos del mundo musical como Dillom, Juliana Gattas y Ale Sergi.

Peter Lanzani y Cande Vetrano

Dillom y Juliana Gattas

Justina Bustos y Mery del Cerro

Anita Espósito, su hermana, llegó con un vestido rojo, mientras que su madre Majo Riera lució un vestido verde con flores, con detalles en fucsia y rosa.

Anita Espósito y Majo Riera

Por el lado de Pedro, se pudo apreciar a algunos compañeros de su canal de streaming Gelatina y amigos del ambiente como Tomás Rebord, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu.

Tomás Rebord, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu

Más tarde, se viralizaron algunas imágenes del evento que fueron tomadas por vecinos de los edificios cercanos a la casona donde se los podía ver a los novios de la mano mientras estaban rodeados por sus allegados, quienes los recibían con un enorme aplauso. Ella con un vestido blanco muy sencillo pero elegante, a juego con la decoración, y él con un traje color crema con camisa blanca.

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

También, se pudo captar un momento muy especial, cuando la pareja entonó sus votos. Se pudo escuchar la voz de la cantante expresar palabras como “Por ser tu mujer” y “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”.

Para evitar que se puedan filtrar más detalles, la torta arribó al lugar en una camioneta y, al momento de bajarla, varias personas tomaron una tela de gran tamaño que tapaba la visión del exterior. Solamente, se conoce que fue Damián Betular quien la elaboró. El pastelero también forma parte de la fiesta.

Video: Farándula Show