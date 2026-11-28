“Mi Primo es Así” se prepara para despedirse a lo grande de su público después de tres años de marcar la agenda del streaming con risas.

Este lunes 30 de noviembre, el exitoso programa de OLGA llega al Teatro Gran Rex con “Lauchas Eternas, La Despedida”, un encuentro especial con su comunidad.

Fiel a su estilo, Martín Rechimuzzi, Toto Kirzner, Evelyn Botto y Noe Custodio redoblan la apuesta con un espectáculo que promete una noche a puro humor, provocación y desborde. Además, contarán con la presencia de grandes invitados, muchas sorpresas y momentos especiales.

Rechi, Toto, Eve y Noly se reencuentran con su público para darle un cierre a las historias, los personajes y las ocurrencias que los acompañaron a lo largo de estos años. Una despedida que promete recuperar el espíritu lúdico, irreverente y colectivo que convirtió al programa en un fenómeno.

¿Cómo conseguir las entradas para "Lauchas Eternas, la despedida"?

Las últimas entradas están disponibles en TuEntrada.com, con hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard Galicia.

Los precios varían entre 55 mil pesos hasta 82 mil pesos dependiendo del sector que elijas.