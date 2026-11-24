Este martes 24 de noviembre, Mery Folgar, especialista de moda, estuvo en "Lape Club Social" y sorprendió al revelar el supuesto dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul a menos de un mes del evento.

¿Cuál sería el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

"El casamiento es en base a tres películas de Disney que tienen que ver con su historia de amor", comenzó la especialista en el ciclo de América TV, y sumó: "Mayormente los dress code se envían para las mujeres, pero en este caso pasaron referencias para las mujeres y para los hombres, porque vieron que De Paul se viste muy bien también".

​Mery Folgar aseguró que la referencia estética sería la Met Gala y que hay una tonalidad específica que deberán respetar. "La idea de tener un dress code es para tener una coherencia en las fotos y cumplir con el universo que Tini pensó para su boda", cerró la panelista sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Tini y Alejandro Stoessel?

“Se estuvo hablando de nuevo de Tini, tengo bastante data. Primero, desmentir que Tini no se casó por civil, no hubo ningún casamiento secreto”, comenzó la conductora en Sálvese quien Pueda, y sumó: “No hay acuerdo firmado, hay casi un acuerdo firmado. Trascendieron cifras, que es el 70 para Tini y 30 para él. Hay un ofrecimiento, hay un borrador que Tini le presenta al padre”.

“Los números me dicen que no es exactamente un 70-30, pero está muy cerca de la realidad, porque todavía siguen peleando por el uno más, uno menos”, continuó Yanina Latorre y detalló: “Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro. No la que vive su familia, la nueva de ella. Y todas las demás propiedades que tienen en Miami, en Cariló, en San Isidro y departamentos y propiedades que ellos tienen de inversión, lo deja todo”.

“Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70%. El problema es el siguiente: hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta”, reveló la presentadora y cerró sobre Tini y Alejandro Stoessel: “Porque él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior. Como él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo. Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades”.