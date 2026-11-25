Este miércoles 25 de noviembre, mientras Chilevisión anunciaba los grandes formatos que harán el próximo año, el noticiero del canal anunció la llegada del streaming Olga a Chile en 2027.

¿Qué se sabe sobre la llegada de Olga a Chile?

Durante la presentación, se confirmó que el canal de streaming desembarcará en el país limítrofe mediante la división digital de ChileVisión en 2027, creando una nueva filial.

“OLGA llega a Chile con programación local en el 2027”, confirmó tras el programa Luis Cella y agregó: “Es el mismo stream que hicimos en Argentina, pero en Chile y es nuestro primer paso dentro de la expansión internacional que buscamos, con contenidos locales en cada país”.

Harvard eligió a OLGA como ejemplo de innovación en medios para sus estudiantes

OLGA recibió a estudiantes del MBA de Harvard Business School como parte del programa FIELD Global Capstone, una iniciativa internacional que envía equipos de estudiantes alrededor del mundo para trabajar junto a compañías líderes en desafíos estratégicos reales.

Harvard eligió a OLGA entre todos los medios argentinos por haberse convertido, en apenas tres años, en una de las historias más relevantes e innovadoras del ecosistema de medios actual.

Con una propuesta auténtica, ágil y profundamente conectada con su audiencia, OLGA logró construir una comunidad extremadamente fiel a partir de una generación de argentinos que se había alejado de la televisión tradicional.

La velocidad de su crecimiento, su autenticidad y su impacto cultural fueron algunos de los aspectos que despertaron el interés de Harvard Business School.

Durante su semana en Buenos Aires, los estudiantes trabajaron junto al equipo de OLGA analizando el comportamiento de su comunidad y desarrollando nuevas ideas orientadas al crecimiento y la evolución de la plataforma.