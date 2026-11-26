Paula Chaves se despidió de Olga en julio y, pese a que se fue en buenos términos, ahora se sinceró respecto al motivo de su salida.

En diálogo con José María Listorti en Blender At Night, la modelo se refirió a su baja de Tapados de laburo, el ciclo que conducía junto a Nacho Elizalde.

"El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Y yo no me quedo en lugares donde no la pase muy bien... Con ellos un amor, la verdad que en Olga siempre me trataron espectacular, el equipo de trabajo, toda la gente que conforma a Olga es bárbaro", comenzó.

"Pero yo ya no me estaba sintiendo cómoda, me estaba costando mucho meterme en los temas, hablar de ciertas cosas, no me sentía cómoda...", reveló.

"Y sentía que estaba frenando al resto, que tal vez tenía que ir para un lado donde iba el programa o se estaba buscando un nuevo rumbo con la nueva gente que estaba", añadió.

"Yo veía que a veces se reían de algo que vos no entendías", acotó Listorti. "No sé si no lo entendía o no, me causaba gracia. Entonces es como que digo, me tengo que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que tal vez no estoy en una edad como para tener que forzarme a hacer ciertas cosas", aclaró.

"Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, de lo que me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo", planteó categórica Paula Chaves.

¿Por qué Paula Chaves se fue de Olga?

Paula Chaves se despidió de Tapados de laburo en Olga y no pudo evitar emocionarse al aire.

La modelo le puso un punto final a su participación en el programa que conducía junto a Nacho Elizalde y explicó el motivo de su partida.

"Hoy es mi último programa en Tapados de laburo. Hoy me despido. Es algo que vengo pensando, que estaba medio hablado...", comenzó meses atrás.

"Gracias por cómo me recibieron. Para mí era todo nuevo el streaming. No sabía cómo me iba a adaptar a las nuevas generaciones. Ahora me frenan por la calle niños de 15, 16, 17 años... Toda una generación que no tenía ni idea quién era yo. Y la verdad que me llenan de amor con sus mensajes, con sus apodos", continuó.

"Simplemente gracias, porque para mí era un desafío enorme, que me daba miedo. Y acá me supieron recibir. Tuve momentos muy lindos, la pasé muy bien, me divertí mucho", expresó la famosa.

Luego, Paula Chaves reveló por qué decidió dejar el ciclo: "Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar. Tengo un par de proyectos dando vuelta. Me da mucha pena irme, porque no hay día que no venga a trabajar acá de buen humor, con alegría. Todo el equipo de producción, técnicos, siempre me reciben con amor...".

"Olga es espectacular por su gente, y juro que es así. También tengo proyectos con Olga dando vuelta, pero lo cierto es que me despido de acá de Tapados de laburo", añadió entre lágrimas.

"Me da angustia, no me gustan las despedidas. De verdad fuimos y somos un grupo muy lindo. Gracias a todos, los voy a extrañar un montón", concluyó Paula Chaves y le agradeció a sus compañeros, Nacho Elizalde, Cami Fortunato y Luli González por los momentos compartidos.