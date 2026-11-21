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Netflix dio a conocer todos los títulos de series y películas que tendrán lugar en la plataforma a partir de diciembre del 2026, donde la audiencia tendrá una gran variedad para elegir.
Todos los estrenos de Netflix en septiembre 2026
Series
- Trinity (01/12/2026): El nuevo vínculo entre una heroica oficial naval y el secretario de Defensa la lleva a descubrir una red de secretos que podría vincular al funcionario con una amenaza global.
- El buen jefe (02/12/2026): En el centro de la industria automotriz italiana, el obstinado director de una fábrica de volantes intenta mantener el negocio familiar y su vida personal en marcha.
- Orgullo y prejuicio (03/12/2026): Las primeras impresiones precipitadas dan paso a algo más profundo entre Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy en esta fiel pero innovadora adaptación de la clásica novela.
- En diciembre llegaban las brisas (04/12/2026): Esta es una historia de amor: el amor de amigas. Cuatro mujeres de la alta sociedad barranquillera desafían las normas y descubren que sus deseos pueden forjar su destino.
- Selling Sunset: Temporada 10 (04/12/2026): La incorporación de cuatro tenaces agentes al Grupo O ―donde nadie está dispuesto a ceder― da comienzo a una nueva era de drama de oficina y propiedades de lujo.
- El asesinato de JonBenét Ramsey (10/12/2026): Mientras Patsy y John Ramsey transitan el duelo de su hija, la deficiente investigación se desmorona en medio de los conflictos y el caos mediático.
- No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 7 (15/12/2026): Dave charla con Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel y la leyenda de la escalada en solitario Alex Honnold en una temporada de entrevistas sinceras, extravagantes y sin filtros.
- La jaula: Temporada 2 (16/12/2026): Destinado a la grandeza, Curtis es la nueva sensación de las MMA. Pero los celos, las traiciones y las rivalidades podrían provocar su caída.
- Tierra desacostumbrada (17/12/2026): Cuando una enfermedad fuerza a una madre devota y a su familia a volver a EE. UU., enfrenta viejas pasiones que estremecen a la comunidad india de Boston.
- Quiztopía (17/12/2026): Ganar: deseo concedido. Perder: trabajos forzados. Una chica y un grupo de rebeldes atacan al icónico presentador de un concurso, y un Japón alternativo se sume en el caos.
- La buena vida (18/12/2026): En una empresa londinense de comida, dos mejores amigos que están en la quiebra se embarcan en desventuras insólitas cuando intentan ascender en el trabajo y encontrar el amor.
- Emily en París: Temporada 6 (24/12/2026): En una nueva etapa marcada por la ambición y el amor, Emily toma decisiones atrevidas que ponen a prueba sus lealtades y la vida de ensueño que ha construido en París.
- The Later Daters: Temporada 2 (30/12/2026): En este reality optimista, cinco famosas solteras regresan al mundo de las citas en busca de amor, corregir viejos hábitos y descubrirse a sí mismas.
Películas
- Felicidades (PRÓXIMAMENTE): Un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.
- La cabaña (01/12/2026): En este drama espiritual, cuando un padre sumido en el duelo recibe una nota misteriosa que lo insta a visitar una cabaña en el bosque, parte en busca de respuestas.
- Guerra de papás (04/12/2026): Un padrastro amable con buenas intenciones acepta recibir al ex supermasculino de su esposa, pero la visita familiar pronto se convertirá en una batalla campal de papás.
- Ghost: La sombra del amor (04/12/2026): El fantasma de un banquero deambula tras su asesinato y busca la ayuda de una psíquica enérgica para advertirle a la mujer que ama del peligro que la amenaza.
- Guerra de papás 2 (04/12/2026): Todo va sobre ruedas entre el papá, el padrastro y los niños, pero la llegada de los abuelos para la celebración navideña podría poner en peligro esa frágil armonía.
- Nadie (05/12/2026): Un trabajo ingrato, un matrimonio sin pasión y unos hijos irrespetuosos sofocan a un hombre común de mediana edad. Hasta que un asalto despierta su lado violento.
- Un mal día (11/12/2026): En el día más caótico de su vida, la madre soltera Joy intenta hasta lo imposible para cumplir la promesa que le hizo a su hija. Una comedia con Cameron Diaz.
- En nombre de otro (11/12/2026): Un hombre entra a una comisaría para confesar un crimen, pero no tarda en revelar un entramado más complejo… y en desatar un retorcido juego relacionado con un asesinato imposible.
- El primer hombre en la Luna (11/12/2026): Neil Armstrong entrena durante una década para emprender la misión más importante de su vida y ser el primer hombre en pisar la luna.
- La ciudad perdida (11/12/2026): Una escritora de novelas románticas tiene una aventura en la jungla con el modelo de las portadas de sus libros cuando la rapta un millonario excéntrico que va tras un tesoro.
- Las chicas de Valley High (15/12/2026): Tras mudarse de Nueva York a California, la ambiciosa Olivia ingresa a Valley High, donde Riley y Taylor revolucionan su vida estudiantil.
- Ray Gunn (18/12/2026): En la retrofuturista Metropia, el investigador privado Ray Gunn queda envuelto en un caso que incluye muerte, áliens y a una celebridad multifacética.
- LAS NUEVAS DESVENTURAS DE CLIFF BOOTH (23/12/2026): Brad Pitt interpreta a un doble de acción que hace trabajos esporádicos y favores peligrosos en el Los Ángeles de 1977. David Fincher dirige un guion de Quentin Tarantino.
Contenido Coreano
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Misiones cruzadas 2 (PRÓXIMAMENTE): Cuando los tesoros culturales de Corea están en la mira de unos criminales, una pareja de agentes con nuevos aliados emprende una peligrosa misión.
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El don ( 05/12/2026): Cuando descubre que tiene un don para detectar talentos del béisbol, un entrenador asume el desafío de llevar a un equipo escolar a la victoria.
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A paso lento e intenso (11/12/2026): Un grupo de amigos de origen humilde luchan por convertir su ambición en gloria mientras buscan una oportunidad en el glamoroso mundo del espectáculo en la Corea de los años 70.
Documentales y especiales
- The King's Trust (PRÓXIMAMENTE): El actor Idris Elba y el rey Carlos III reflexionan sobre cómo The King's Trust está cambiando la vida de los jóvenes, tal como lo hizo con la suya.
- Marcos: Otro mundo es posible (02/12/2026): En 1994, un hombre encapuchado se convirtió en la cara del levantamiento zapatista. A través del subcomandante Marcos, este documental indaga en una resistencia que sigue vigente.
- La II Guerra Mundial: Tras las líneas enemigas (02/12/2026): Del Día D al Día de la Victoria: mediante imágenes y testimonios inéditos, revive las batallas, la valentía y las misiones secretas de una división icónica del Ejército de EE. UU.
- Jão: Memorias póstumas (03/12/2026): Tras una larga pausa y la muerte de su padre, Jão —una de las grandes estrellas del pop brasileño— regresa al escenario que alguna vez pensó abandonar.
- Enmienda XIV (04/12/2026): Este documental de la nominada al Oscar® Ava DuVernay («Enmienda XIII») explora la enmienda XIV de la Constitución de EE. UU. para descubrir quién tiene derecho a ser un ciudadano.
- ¿Quién mató a la viuda del banquero? (04/12/2026): Este documental analiza cómo un asesinato dentro de una multimillonaria familia española destrozó su imagen aparentemente perfecta y sacó a la luz rivalidades internas.
- El redactor de discursos más tremendo (08/12/2026): Clarence B. Jones, abogado y redactor de discursos de Martin Luther King Jr., reflexiona sobre los sacrificios que hizo por el activismo y sobre lo que implica hacer historia.
- Jean-Michel Basquiat (11/12/2026): Piezas de arte inéditas, material de archivo y entrevistas íntimas con sus seres queridos nos permiten explorar quién era el legendario Jean‑Michel Basquiat, más allá de su trabajo.
- Un affaire mortal: La historia de Pamela Smart (16/12/2026): Tras el asesinato del esposo de Pamela Smart, su relación con un estudiante adolescente se vuelve clave en un caso que conmociona al país. Este documental cuenta la historia.
- Más allá de la sociedad (18/12/2026): El accidente aéreo en los Andes de 1972 solo fue el comienzo. En este documental, sobrevivientes y familiares de las víctimas desvelan la tragedia que vivieron tras el rescate.
- Al descubierto: La victoria inesperada de los Giants (21/12/2026): Jugadores y entrenadores de los New York Giants recuerdan su complicada temporada 2007 y el camino hacia uno de los Super Bowls más icónicos.
- Oz Pearlman: La magia de la mente (22/12/2026): El célebre ilusionista Oz Pearlman debuta en Netflix con un asombroso especial que combina el mentalismo con el arte de leer la mente… y de reír a carcajadas.
- Delfines: Un encuentro fascinante (28/12/2026): Durante más de una década, una pionera bióloga marina sigue a una manada de delfines del mar Rojo para entender su conducta y develar sus misterios.
Historias con espíritu navideño
- La casa de muñecas de Gabby: Creaciones gatásticas de Navidad (09/12/2026): En esta divertida serie con Laila Lockhart Kraner de «La casa de muñecas de Gabby», talentosos dúos compiten en repostería y manualidades navideñas.
- Atrapada en las vacaciones (02/12/2026): Atrapada en un bucle temporal navideño, Mae debe revivir sus vacaciones familiares y declararse a su amor de toda la vida para encontrar el futuro que realmente desea.
- Last Christmas: Otra oportunidad para amar (11/12/2026): A pesar de ser una elfina, Kate no cree en la magia de la Navidad. Todo cambia cuando conoce a Tom, quien trae la esperanza de vuelta a su vida...
- Casi Navidad (01/12/2026): Sus hijos regresan a casa por primera vez tras la muerte de su esposa para pasar juntos la Navidad. ¿Qué sería de las fiestas sin un poco de drama familiar?
Eventos en vivo
- Tyson Fury vs. Anthony Joshua (11/12/2026): The Ring presenta la colosal pelea que definirá el legado de los titánicos pesos pesados Tyson Fury y Anthony Joshua. En vivo desde el Principality Stadium en Cardiff, Gales.
- WWE Wrestlepalooza: 2026 (12/12/2026): Las más grandes Superestrellas de la WWE encienden el mundo de los deportes mientras miden fuerzas en combates épicos y crean momentos imperdibles.
- NFL en Netflix: Día de partido de Navidad - Bills vs. Broncos (25/12/2026): ¡Regalo doble! Vuelven los partidos de Navidad de la NFL, en vivo en Netflix: Bills vs. Broncos y Packers vs. Bears.
- NFL en Netflix: Día de partido de Navidad - Packers vs. Bears (25/12/2026): ¡Regalo doble! Vuelven los partidos de Navidad de la NFL, en vivo en Netflix: Packers vs. Bears y Bills vs. Broncos.
- Six Kings Slam: Temporada 2 (27/12/2026): Seis reyes, una corona. Los mejores tenistas del mundo entran a la cancha en Riad, Arabia Saudita, para competir en un torneo de exhibición lleno de estrellas.
Niñez y familia
- Willy Wonka y la fábrica de chocolates (01/12/2026): Cinco niños de todo el mundo ganan la oportunidad de visitar la fábrica de dulces del excéntrico Willy Wonka. Pero no se imaginan las maravillas que allí se esconden...
- PAW Patrol: La película (11/12/2026): ¡No hay ciudades demasiado grandes ni ladridos demasiado pequeños! Ryder y los intrépidos cachorros enfrentan al ambicioso alcalde Humdinger cuando se apodera de Ciudad Aventura.
- Calle CoComelon: Temporada 8 (14/12/2026): ¡Explora el mundo a través de los curiosos ojos de J. J.! De grandes toboganes a su primera pijamada, cada paso le trae nuevas y divertidas experiencias con su familia y amigos.
- Kung Fu Panda (18/12/2026): Ante la amenaza de un poderoso villano, un panda gordito y holgazán decide dejar de lado la siesta y defender a su pueblo convirtiéndose en el Guerrero Dragón.
- Kung Fu Panda 2 (18/12/2026): Con los puños listos y la barriga llena, Po se aventura a una arriesgada travesía con los Cinco Furiosos para enfrentar a un enemigo nuevo y salvar el arte del kung fu.
- Kung Fu Panda 3 (18/12/2026): Mientras visita una aldea secreta de pandas con su padre, Po se ve obligado a improvisar un peculiar ejército para detener a un espíritu malvado que amenaza a toda China.
- Calle CoComelon: ¡A cantar!: Temporada 16 (28/12/2026): J. J. y sus amigos juegan y crecen juntos en esta tierna mezcla de canciones y lecciones: desde el primer corte de pelo hasta aprender a disculparse.
Animé
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Boruto: Naruto Next Generations: Exámenes de graduación (20/12/2026): Boruto y sus amigos siguen con sus misiones ninja, enfrentan ataques de aves salvajes, viajan en el tiempo y conocen a nuevos enemigos, los bandidos Mujina.