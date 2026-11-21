Netflix dio a conocer todos los títulos de series y películas que tendrán lugar en la plataforma a partir de diciembre del 2026, donde la audiencia tendrá una gran variedad para elegir.

Misiones cruzadas 2 (PRÓXIMAMENTE): Cuando los tesoros culturales de Corea están en la mira de unos criminales, una pareja de agentes con nuevos aliados emprende una peligrosa misión.

El don ( 05/12/2026): Cuando descubre que tiene un don para detectar talentos del béisbol, un entrenador asume el desafío de llevar a un equipo escolar a la victoria.