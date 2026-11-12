Lanzaron un nuevo tráiler de "Children of Blood and Bone", la nueva película de Cynthia Erivo

Este jueves 12 de noviembre, Paramount Pictures compartió un nuevo tráiler oficial de "Hijos de sangre y hueso", la adaptación cinematográfica de la novela fantástica escrita por Tomi Adeyemi.

¿Qué se sabe sobre "Children of Blood and Bone"?

El filme nos mostrará un épico mundo de fantasía llamado Orïsha, donde una joven deberá enfrentar una misión para recuperar la magia que le fue arrebatada a su pueblo. Para lograrlo, tanto ella como su hermano se aliarán con la hija y el hijo del rey.

"Children of Blood and Bone" llegará a los cines el próximo 15 de enero de 2027 y se espera que luego se adapte los libros que continúan la historia de Orïsha, 'Hijos de virtud y venganza' y 'Children of Anguish and Anarchy'.

¿Cómo será el elenco de "Children of Blood and Bone"?

El elenco de la nueva película de fantasía estará repleto de estrellas reconocidas, como Cynthia Erivo, que saltó a la fama gracias a su papel en "Wicked". Entre los actores que aparecerán se encuentran: