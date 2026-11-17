Este martes 17 de noviembre, Netflix lanzó el primer adelanto de la segunda temporada de "3 Body Problem" a tres años del estreno de la primera parte. Pero eso no fue todo, ya que también revelaron la fecha de estreno.

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de "3 Body Problem"?

La nueva temporada de la ficción contará con solo 6 episodios y la sinopsis oficial revela: "La invasión alienígena se acerca y la humanidad se prepara para encontrarles, sea en la Tierra y más allá. Mientras una flota espacial se embarca en una misión que abarcará siglos, un secreto encerrado dentro de la mente de un hombre podría ser la única esperanza para la supervivencia de la humanidad".

Además, ahora los encargados de dirigir "3 Body Problem" serán los creadores de "Juegos de Tronos", David Benioff y D.B. Weiss que trabajaran junto a Alexander Woo. Los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix el próximo 14 de enero.

¿Cómo será el elenco de la segunda temporada de "3 Body Problem"?

Eiza González, Jovan Adepo, Jess Hong, Benedict Wong, Liam Cunningham, Sea Shimooka, Marlo Kelly y Saamer Usmani volverán para la segunda temporada de la ficción.

Pero eso no será todo, ya que Claudia Doumit, Ellie de Lange, Alfie Allen, David Yip y Jordan Sunshine también se incorporarán en los nuevos episodios de "3 Body Problem".