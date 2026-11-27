Netflix presentó hoy el tráiler y el arte principal de Felicidades, la nueva película Hecha en Argentina dirigida por Álex de la Iglesia que se estrenará en el servicio en todo el mundo el próximo 18 de diciembre.

Felicidades. Crédito: Netflix

Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, la película reúne a un gran elenco compuesto por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

En esta comedia filosa que lleva la cotidianeidad al plano de lo sobrenatural, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Póster principal de Felicidades. Crédito: Netflix

Producida por Preludio, Felicidades está basada en la obra homónima de Mariano Pensotti y Adrián Suar. Además, la película marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina.

Felicidades. Crédito: Netflix

Felicidades. Crédito: Netflix