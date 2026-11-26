Este jueves 26 de noviembre, Pablo Culell, productor de la reconocida serie "En el Barro", estuvo en el ciclo de streaming "La Linterna" de Bondi Live y sorprendió al dar detalles inéditos de la tercera y cuarta temporada de la ficción de Netflix.

¿Qué dijo Pablo Culell sobre la tercera y cuarta temporada de "En El Barro"?

"En el Barro tres, que se grabaron juntas con la 4, todavía estamos grabando, el año que viene, en los primeros meses del año, ya se estrena", comenzó el productor en diálogo con Laura Ubfal y sumó: "Las novedades es que hay un traslado de prisión, nuestras embarradas van a ser trasladas a una cárcel de máxima seguridad en donde se van a encontrar con nuevas villanas en este mundo tan particular".

"Como actrices invitadas en la temporada estará María Becerra, que será un papel protagonista", continuó Pablo Culell y cerró sobre "En el Barro": "Vuelve también Valentina Zerene y Juana Molina. En la cuarta temporada estará Nicki Nicole y la China Suárez, algunos nombres más también".

¿Qué dijeron sobre la propuesta laboral que se perdió la China Suárez en "En el Barro"?

"La China Suárez en su momento más complicado, porque antes de estar con Mauro Icardi hizo dos series, que fueron grandes éxitos, 'Hija del Fuego' y 'En el Barro', que viene del lado de 'El Marginal'", comenzó Guido Záffora en el ciclo de América TV, y sumó: "El tema es que la China Suárez fue protagonista de la segunda temporada, muy querida por sus compañeras, graba la serie en medio de 'WandaGate'".

"Vuelve la temporada 3 y 4 que se están rodando en este momento en simultáneo. Ella recibe la propuesta para hacerla, y ella responde que no sabe dónde estará por su relación con Mauro Icardi", reveló el panelista sobre la China Suárez y cerró: "Te voy a decir algo, en la temporada tres está Lorena Vega, la temporada 4 no la arreglo por un tema de plata, quedaba el hueco para la China, pero va a hacer una aparición de un solo episodio de la tercera temporada".