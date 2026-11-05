Lanzaron el tráiler de la cuarta y última temporada de "YellowJackets": ¿Cuándo se estrena?

Este jueves 5 de noviembre, Paramount+ compartió el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de "Yellowjackets", la serie nominada al Emmy. Además, la plataforma confirmó la fecha de estreno de la ficción.

¿Qué se sabe sobre la última temporada de "Yellowjackets"?

La ficción que sigue a un equipo de futbolistas que sobreviven a un accidente aéreo en medio de un bosque llegará a su final con esta nueva temporada. Las jóvenes finalmente son rescatadas y mostrarán cómo se adaptan de nuevo a la sociedad tras todo lo vivido en medio del bosque.

A la vez, seguiremos viendo cómo avanza la vida de las protagonistas 25 años después, demostrando que el pasado nunca quedó atrás. La cuarta parte de "Yellowjackets" llegará a Paramount+ el próximo 20 de noviembre.

¿Cómo será el elenco de la última temporada de "Yellowjackets"?

Para estas nuevos episodios volverán Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess y Hilary Swank.

Pero eso no es todo, ya que la última temporada de "Yellowjackets" tendrá estrellas invitadas, como June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun y Dulé Hill.