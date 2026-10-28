Lanzaron el primer tráiler de "Behemoth", la película protagonizada por Pedro Pascal y Olivia Wilde

Este miércoles 28 de octubre, Searchlight Pictures lanzó el primer tráiler de "Behemoth", la nueva película de Tony Gilroy protagonizada por Pedro Pascal y Olivia Wilde.

¿Qué se sabe sobre la película "Behemoth"?

El filme cuenta la historia de Alex Serian, un niño prodigio que pertenece a una familia de músicos de estudio y se dedica por más de dos décadas a trabajar como violonchelista. En un momento, el artista vuelve a Los Ángeles después de casi 25 años para participar de bandas sonoras cinematográficas.

La verdadera trama de "Behemoth" comenzará cuándo el protagonista enfrenta fuertes episodios de su pasado que recuerda cada vez que interpreta las canciones de la película ficticia. Se espera que la película llegue a los cines el próximo 3 de diciembre.

¿Cómo es el elenco de "Behemoth"?

Además de contar con Pedro Pascal y Olivia Wilde como los grandes protagonistas de la ficción, "Behemoth" contará con una gran lista de actores. Algunas de las figuras que formarán parte del elenco son: