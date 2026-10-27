Lanzaron un nuevo tráiler de "Dune: Parte tres" a meses de su estreno

Este martes 27 de octubre, Warner Bros. lanzó el último tráiler de Dune 3, la esperada conclusión de la trilogía de Denis Villeneuve, que promete profundizar en las consecuencias que enfrentará Paul Atreides por el poder que consiguió.

¿Qué se ve en el nuevo tráiler de Dune: Parte 3?

Este nuevo adelanto anticipa las conspiraciones y el costo que deberá enfrentar Paul Atreides al gobernar un imperio. También se ven escenas cargadas de acción en donde se ve que Chani estará en el lugar central de los conflictos.

"Dune: Parte 3" explorará el costado más sombrío del protagonista y el círculo de violencia que lo rodea, que parece incapaz de detener. La película llegará a los cines el próximo 18 de diciembre.

¿Qué se sabe del personaje de Robert Pattinson en Dune 3?

El rol del reconocido actor es el de Scytale, un humanoide perteneciente a la organización Tleilaxu. El mismo es uno de los principales conspiradores contra el emperador Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet.

El primer medio en revelar la primicia sobre la participación de Robert Pattinson en Dune 3 fue "Deadline", quienes aseguraron en 2025 que la productora Legendary Pictures se puso en contacto con él.

¿Cómo será el elenco de Dune 3?

Además de contar con Timothée Chalamet y Zendaya como los grandes protagonistas de esta entrega, "Dune: Parte 3" contará con una gran lista de estrellas. Entre los actores que participarán se encuentran: