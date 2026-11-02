Disney lanzó un nuevo tráiler de la tercera temporada de Percy Jackson: ¿Cuándo se estrena?

Este lunes 2 de noviembre, Disney sorprendió al lanzar en sus redes sociales el tráiler de la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo". Recordemos que el protagonista y sus amigos deberán enfrentar desafíos aún más grandes para derrotar las fuerzas de Kronos.

¿Qué se sabe de la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo"?

Estos nuevos episodios adaptarán por primera vez "La Maldición del Titán", el tercer libro de la saga literaria creada por Rick Riordan. La trama seguirá a Percy, quién deberá embarcarse en una peligrosa aventura para poder rescatar a Annabeth Chase.

El tráiler de la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" muestra a algunos dioses que harán su debut, como Afrodita y Hera. La serie se estrenará el próximo 20 de noviembre y la plataforma lanzará dos nuevos episodios cada semana.

¿Cómo será el elenco de la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo"?

Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn y Levi Chrisopulos volverán a interpretar a sus personajes en esta nueva temporada de la ficción.

Pero eso no es todo, ya que el elenco de "Percy Jackson" también incorporó a nuevos actores como Kate McKinnon como Afrodita, Ming-Na Wen como Hera, Holt McCallany como el Titán Atlas, David Costabile como el Dr. Thorn, Jesse L. Martin como el padre mortal de Annabeth, Frederick Chase, Dafne Keen como Artemisa y Saara Chaudry como Zoë Nightshade.