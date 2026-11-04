Revelaron que Pampita volvió a separarse de Martín Pepa: ¿Qué pasó?

Este miércoles 4 de noviembre, desde Sálvese quien Pueda, Yanina Latorre sorprendió al revelar que Pampita y Martín Pepa estarían separados hace aproximadamente 15 días.

¿Qué se sabe sobre la nueva ruptura entre Pampita y Martín Pepa?

“¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”, comenzó la conductora en su ciclo de América TV, y sumó: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”.

“Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, continuó Yanina Latorre sobre Pampita y Martín Pepa, y cerró: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.

¿Qué dijo Pampita tras compartir la publicación de la China Suárez?

Tras subir por error una publicación de la China Suárez en su cuenta oficial de Instagram, Pampita decidió el jueves 24 de septiembre responder con humor desde sus historias.

La modelo decidió reaparecer en sus redes tras el error que no tardó en viralizarse para compartir un fragmento de "Peligro Sin Codificar" en donde se lo ve a Nazareno Móttola diciendo: “No me quemes...”.

De esta manera, Pampita evitó compartir un descargo o explicación sobre por qué compartió las últimas imágenes de la China Suárez desde su cuenta oficial de Instagram.