Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal tras 23 años: "Portugal estará siempre en mí"

Cristiano Ronaldo le puso final a su etapa en la Selección de Portugal y anunció su retiro a los 41 años luego de una larga trayectoria defendiendo la camiseta de su país.

Después de cuatro meses de haber jugado su sexto Mundial de manera consecutiva, el emblemático delantero se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales y aclaró, en otras palabras, que es momento de dejarle el lugar a las nuevas generaciones.

"Para los portugueses, ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección de todos nosotros. Nunca me sentí exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llegó. Es hora de entregarlo al futuro", expresó.

"No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, también se toman con el corazón. Finaliza un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo que viví en la selección, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos. Veo gente, veo inmigrantes que durante 90 minutos sintieron Portugal un poco más cerca. Veo millones de portugueses que nunca he conocido en persona, pero fueron parte de mi vida. Porque al final de todo el fútbol es mucho más grande que uno. El fútbol es la gente", relató sobre su experiencia.

"A lo largo de mi carrera en la Selección, traté de superar mi límites. Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que aún hoy existen. Me cuesta recordarlo. Yo también fallé, también sufrí. Hubo momentos en que no pude darles a los portugueses lo que tanto querían, pero nunca me rendí y, sobre todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal", detalló.

"A lo largo de estos años, aprendí cosas muy simples. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos. Los récords terminan batiéndose, pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar, el lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez te hice feliz, si alguna vez un gol mío te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación para sentir orgullo de nuestro país, entonces todo valió la pena", aseguró.

"Porque ser portugués también es esto. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos. Volvemos a creer. En Portugal siempre hará falta gente joven que sueñe, jugadores que nunca se rindan, nuevas generaciones que crean que es posible llegar a donde nadie ha llegado. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca va a dejar de creer en sí mismo", agregó.

"A mis compañeros, una palabra especial. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, por cada victoria la celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser su capitán, pero ningún capitán camina solo y todos son parte de mi historia", remarcó.

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (Captura Instagram: @cristiano)

"A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, guardarropas, empleados y tanta gente que han trabajado conmigo a lo largo de los años, gracias. Muchos de ustedes nunca han aparecido en fotografías, pero sin ustedes, ninguna de estas fotografías hubiera sido posible. A mi familia, gracias por compartir este sueño conmigo", continuó.

"Gracias por entender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que el equipo tuvo que ocupar un espacio que también me pertenecía. Si llegué hasta aquí fue porque siempre estuvimos y nos hicimos cargo. Y a los portugueses, a todos. Los portugueses repartidos por el mundo, quiero decirte una última cosa: hay un imagen que llevaré siempre conmigo, un momento en que comienza el himno nacional. Miro a mi alrededor, veo a mi compañeros, veo las gradas, veo niños, madres, padres y abuelos... veo portugueses que vinieron de tan lejos solo para estar allí. Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes. No hay clubes, no hay colores, no hay clases, no hay profesiones, no hay opiniones. Hay solo una pasión", afirmó.

"Portugal: este es el sentimiento que llevaré conmigo. por el resto de mi vida. Hoy termina mi paseo por el campo con la selección nacional. Salir levantados, con orgullo por el camino que hice y con el conocimiento de que lo di todo lo que tenía para Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebraré cada victoria portuguesa contigo. Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo", destacó.

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (Captura Instagram: @cristiano)

"Hoy me doy cuenta que la mayor victoria fue haber representado al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir una sueño que empezó cuando yo era apenas un niño en el bosque corriendo detrás de una pelota. Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo", concluyó.

Los comienzos de Cristiano Ronaldo en las juveniles

Antes de llegar a la Selección Mayor, CR7 tuvo que pasar por una larga trayectoria con los equipos juveniles: allí, disputó 34 partidos y marcó 18 goles entre las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-21 y el seleccionado olímpico.

Su primera aparición con una camiseta nacional fue el 23 de febrero de 2001, cuando tenía 16 años y 19 días y jugó para Portugal Sub-15.

¿Cuántos récords tiene Cristiano Ronaldo?

Durante 23 años consecutivos, Cristiano Ronaldo superó innumerables récords con la Selección de Portugal. Desde su debut, el 19 de agosto de 2003, disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, siendo así el máximo goleador en la historia de su país.

En total, según las estadísticas, acumuló 18.604 minutos en cancha, con 45 asistencias y 32 tarjetas amarillas. Solo recibió una tarjeta roja en toda su trayectoria internacional.

El delantero tuvo la oportunidad de disputar seis Mundiales, entre ellos: Alemania 2006 (4º puesto), Sudáfrica 2010 (Octavos de Final), Brasil 2014 (Fase de grupos), Rusia 2018 (Octavos de final), Qatar 2022 (Cuartos de final) y Mundial 2026 (Octavos de final). En la competencia más importante del mundo, logró disputar 27 partidos y convirtió 11 goles y dos asistencias, con un total de 2.205 minutos en cancha.

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (Captura Instagram: @cristiano)

Su debut en Mundiales fue en Alemania 2006 cuando tenía apenas 21 años, donde jugó seis partidos y convirtió su primer gol en la competencia ante Irán, de penal. En aquel encuentro, Portugal había ganado 2-0 por la Fecha 2 de la Fase de Grupos.

En Sudáfrica 2010 marcó solo una vez frente a Corea del Norte, en el triunfo por 7-0. Cuatro años después, en Brasil 2014, también anotó un gol, ante Ghana.

Su mejor Mundial fue en Rusia 2018 cuando convirtió cuatro goles, incluido un triplete frente a España en el debut.

En Qatar 2022 sumó su último gol mundialista, ante Ghana, y se convirtió en el primer futbolista en la historia en disputar y marcar goles en 6 ediciones distintas de la Copa del Mundo, acumulando un total de 27 partidos y 11 goles en el torneo, según estadísticas de la FIFA.

¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal?

Cristiano Ronaldo logró ganar tres títulos con Portugal. El más importante llegó en 2016, cuando levantó la Eurocopa tras vencer a Francia por 1-0 en la final, disputada en París. Si bien tuvo que abandonar la cancha por lesión, sus compañeros dieron la cara por el equipo y pudo celebrar su primer trofeo con su Selección.

Cristiano Ronaldo levantando la Eurocopa que ganó en 2016. (Captura Instagram: @cristiano)

Cristiano Ronaldo levantando la Eurocopa que ganó en 2016. (Captura Instagram: @cristiano)

Posteriormente, fue campeón en 2019 de la Liga de Naciones de la UEFA cuando Portugal venció 1-0 a Países Bajos en la final, mientras que también logró ganar la del 2025 al superar a España en la tanda de penales.

Los números de Cristiano Ronaldo por competencia en la Selección de Portugal