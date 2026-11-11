Netflix anunció el final de "Emily in Paris" con el tráiler de la última temporada

Este miércoles 11 de noviembre, Netflix sorprendió al lanzar el primer tráiler de la sexta y última temporada de "Emily in Paris", una de las series más populares de la plataforma. Además, también anunciaron la fecha de estreno de la ficción protagonizada por Lily Collins.

¿Qué se sabe sobre la última temporada de "Emily in Paris"?

En el adelanto que compartió la plataforma se ve que Paría será uno de los escenarios principales de la trama, aunque Emily también viajará a Grecia y Mónaco, dos destinos que se sumarán a su historia.

Además, el tráiler volvió a mostrar a Gabriel, uno de los pretendientes de la protagonista que le había enviado una postal al final de la última temporada, dejando en claro que el plano sentimental también será algo clave en los episodios.

La sexta entrega de "Emily in Paris" llegará a Netflix el próximo 24 de diciembre.

¿Cómo será el elenco de la última temporada de "Emily in Paris"?

Además de Lily Collins en el papel protagónico de Emily, varias estrellas volverán al set con sus entrañables personajes. Entre los actores que formarán parte de la sexta temporada de "Emily in Paris" se encuentran: