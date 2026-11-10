Lanzaron el primer adelanto de "Clashing Through the Snow", la nueva película navideña de Prime Video

Este martes 10 de noviembre, Prime Video encendió el espíritu navideño al compartir el primer tráiler de "Clashing Through the Snow", su nueva película protagonizada por Christopher Briney y Michelle Randolph.

¿Qué se sabe sobre "Clashing Through the Snow"?

El actor de The Summer I Turned Pretty y la protagonista de 1923 y Landman se unirán en este nuevo filme navideño de Prime Video. La historia seguirá a Ryan Mitchell y Hannah Hendricks, dos editores que trabajan juntos, pero no se soportan.

La trama comienza cuándo la editorial anuncia un recorte de personal y uno de ellos podría quedarse sin empleo. Mientras ambos intentan conseguir un nuevo trabajo con escritoras importantes, comparten un vuelo hasta Nueva York durante las vacaciones de Navidad y entre distintas complicaciones deberán aprender a soportarse.

"Clashing Through the Snow" llegará a la reconocida plataforma de streaming el próximo 23 de noviembre.

¿Cómo será el elenco de "Clashing Through the Snow"?

Además de tener a Christopher Briney y Michelle Randolph como los grandes protagonistas, la película contará con grandes estrellas en el elenco. Entre los actores se encuentran: