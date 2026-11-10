Lanzaron el primer adelanto de "Clashing Through the Snow", la nueva película navideña de Prime Video

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Este martes 10 de noviembre, Prime Video encendió el espíritu navideño al compartir el primer tráiler de "Clashing Through the Snow", su nueva película protagonizada por Christopher Briney y Michelle Randolph.
¿Qué se sabe sobre "Clashing Through the Snow"?
El actor de The Summer I Turned Pretty y la protagonista de 1923 y Landman se unirán en este nuevo filme navideño de Prime Video. La historia seguirá a Ryan Mitchell y Hannah Hendricks, dos editores que trabajan juntos, pero no se soportan.
La trama comienza cuándo la editorial anuncia un recorte de personal y uno de ellos podría quedarse sin empleo. Mientras ambos intentan conseguir un nuevo trabajo con escritoras importantes, comparten un vuelo hasta Nueva York durante las vacaciones de Navidad y entre distintas complicaciones deberán aprender a soportarse.
"Clashing Through the Snow" llegará a la reconocida plataforma de streaming el próximo 23 de noviembre.
¿Cómo será el elenco de "Clashing Through the Snow"?
Además de tener a Christopher Briney y Michelle Randolph como los grandes protagonistas, la película contará con grandes estrellas en el elenco. Entre los actores se encuentran:
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Julia Fox como Bianca Hart
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Lukas Gage (como el misterioso encargado del Mercyville Inn)
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Paris Hilton (como ella misma)
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Andrew Schulz como Walter
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P.J. Byrne como Jeremy
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Zarna Garg como Gail
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Tan France como Aidan Sullivan