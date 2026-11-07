HBO MAX presenta el tráiler del documental "Valentín: la muerte del Gallo de Oro"

HBO Max presenta el tráiler oficial de "Valentín: la muerte del Gallo de Oro", la nueva serie documental original de HBO que se estrenará globalmente el próximo 12 de noviembre por la plataforma, en el marco del vigésimo aniversario luctuoso de uno de los intérpretes más reconocidos de la música regional mexicana.

El 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde, conocido como “El Gallo de Oro”, fue asesinado a los 27 años tras ofrecer un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Su muerte conmocionó al país y dejó una serie de interrogantes que, dos décadas después, continúan rodeando el caso mientras su legado musical permanece vigente entre distintas generaciones.

A lo largo de tres episodios, "Valentín: la muerte del Gallo de Oro" reconstruye las últimas horas del cantante y examina las distintas teorías alrededor de su muerte: un amor prohibido, posibles vínculos con el crimen organizado y una traición dentro de su círculo cercano, a través de material de archivo, investigación y testimonios de primera mano.

Entre las voces que reúne la producción destacan Fausto “Tano” Castro Elizalde, primo de Valentín y único sobreviviente del ataque; Gabriela Sabag, exesposa del cantante; Gabriela Elizalde, su hija; Alejandro Lira, compositor y amigo de Valentín; Héctor López, su mánager; Carín León, reconocido intérprete del regional mexicano; y las periodistas Mónica Noguera y Tere Aguilera, quienes aportan distintas perspectivas sobre su vida, las circunstancias de su muerte y su impacto en la cultura popular.

Más allá de reconstruir el crimen, el documental explora el contexto social que rodeó la historia de Valentín Elizalde y las complejas relaciones entre la música regional mexicana, la violencia y el crimen organizado, ofreciendo una mirada a un fenómeno que trasciende la figura del cantante y continúa resonando en la actualidad.

"Valentín: la muerte del Gallo de Oro" es una serie documental original de HBO, dirigida por Ida Cuellar. La producción ejecutiva está a cargo de Alejandro Sugich y Julieta Perales por Sula Entertainment; Érica Sánchez y Fernando Rovzar por Lemon Studios; y Mariano César, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham por HBO.

Valentín Elizalde

¿Qué pasó con Valentín Elizalde?

El asesinato del cantante Valentín Elizalde se ha convertido en parte de la cultura popular mexicana debido a la gran cantidad de leyendas urbanas que rodean su deceso. Los informes oficiales apuntan que “El Gallo de Oro”, fue asesinado tras salir de su concierto en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 2006.

El cantante viajaba a bordo de una camioneta Suburban cuando fue víctima de un ataque armado, recibiendo múltiples heridas producidas por impactos de arma de fuego, durante una agresión en la que recibió más de 50 disparos. En el atentado también murieron su chofer, Reynaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza Grajeda. Su primo, Fausto “Tano” Elizalde, fue el único sobreviviente.

Así quedó la camioneta Chevrolet Suburban negra en la que asesinaron al cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, el 25 de noviembre de 2006

Una teoría sobre el motivo detrás del ataque señala que pudo estar relacionado con la canción ‘A mis enemigos’, que interpretó durante su última presentación. La canción habla de enfrentarse a los enemigos y responder a quienes critican o amenazan. Sin embargo, en ese momento circulaba la versión de que el tema estaba dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, organización rival del Cártel del Golfo y de Los Zetas, que operaban en Reynosa.

Por eso, al interpretar la canción en esa ciudad, se cree que fue una provocación directa hacia Los Zetas. Surgieron versiones de que el cantante había recibido advertencias para no interpretarla. Jaime González Durán, alias “El Hummer”, fue señalado como presunto responsable de ordenar el ataque. Pero, sigue sin confirmarse de manera oficial que la canción haya sido el motivo del asesinato.