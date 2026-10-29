Mauro Icardi volvió a denunciar a Wanda Nara por mostrar a sus hijas en las redes sociales

Este jueves 29 de octubre, desde DDM revelaron que el conflicto mediático y judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo episodio, ya que el futbolista tomó una contundente acción contra la conductora.

¿Qué se sabe sobre la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara?

"Wanda está mostrando de manera compulsiva a sus hijas en las redes y tiene un prohibición", comenzó Guido Záffora en el ciclo de América TV y sumó: "Mauro Icardi está muy atento a los movimientos de Wanda porque siente que se está burlando, como tantas otras veces hemos visto con el tema multas y demandas. Entonces, quiere ir por todo por el tema de sus hijas".

Pero eso no fue todo, ya que el panelista también reveló: "Icardi se queda a vivir en la Argentina". Por último, desde DDM aseguraron que Mauro Icardi planea casarse con la China Suárez en 2027.

¿Cómo fue el mensaje de Wanda Nara a Isabella por su cumpleaños?

Wanda le dedicó un especial mensaje a Isabella y escribió: "Milán 27/10/2016. Hace 10 años nacía en Milán Isabella, mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá".

Además destacó el amor de sus hermanos tras enterarse de su nacimiento: "Y ellos, que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes. Para acompañarte y cuidarte en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para ser siempre el mejor ejemplo para vos".