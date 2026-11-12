Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity post eliminación de Julieta Nair Calvo en Telefe

El miércoles 11 de noviembre, MasterChef Celebrity fue lo más visto de Telefe luego de la eliminación de Julieta Nair Calvo el día anterior. Es mi sueño lideró en El Trece y LAM volvió a recuperar el prime time en su competencia con Bendita.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 13.4; MasterChef Celebrity: la definición 10.5; Telefe noticias 8.5; Pasapalabra 8.3; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 5.4; Telenoche 5.0; Mediodía noticias 4.9; Ahora caigo 4.6; Otro día perdido 4.5

Los más vistos de América TV: LAM 4.0; Sálvese quien pueda 3.1; América noticias 3.0; Primicias Ya 2.7; DDM 2.4

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.0; Telenueve central 2.2; Todo cocinado 1.2; Bienvenidos a ganar, Con Carmen, Los profesionales con Flor, Telenueve edición especial 1.1; Alerta planeta y Opinión Pública 0.5

Los más vistos de Canal Siete: Canal 7 noticias especial 0.6; Las mañanas con Andino 0.4; Canal 7 flash noticias 0.3; Estamos en una, Estamos en una 2, Iluminadas, La noche es nuestra y Mediodía bien arriba 0.2; Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias especial, Hay música especial, Se siente Argentina, Sorteo del loto y Sorteo quini seis 0.1

Rating: todos los números del miércoles 11 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 13.4

MasterChef Celebrity: la definición 10.5

Telefe noticias 8.5

Pasapalabra 8.3

Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6

Los promedios

Telefe 7.6

El Trece 4.2

América TV 2.6

El Nueve 1.6

Canal Siete 0.2