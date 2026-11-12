Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity post eliminación de Julieta Nair Calvo en Telefe

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El miércoles 11 de noviembre, MasterChef Celebrity fue lo más visto de Telefe luego de la eliminación de Julieta Nair Calvo el día anterior. Es mi sueño lideró en El Trece y LAM volvió a recuperar el prime time en su competencia con Bendita.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 13.4; MasterChef Celebrity: la definición 10.5; Telefe noticias 8.5; Pasapalabra 8.3; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 5.4; Telenoche 5.0; Mediodía noticias 4.9; Ahora caigo 4.6; Otro día perdido 4.5
Los más vistos de América TV: LAM 4.0; Sálvese quien pueda 3.1; América noticias 3.0; Primicias Ya 2.7; DDM 2.4
Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.0; Telenueve central 2.2; Todo cocinado 1.2; Bienvenidos a ganar, Con Carmen, Los profesionales con Flor, Telenueve edición especial 1.1; Alerta planeta y Opinión Pública 0.5
Los más vistos de Canal Siete: Canal 7 noticias especial 0.6; Las mañanas con Andino 0.4; Canal 7 flash noticias 0.3; Estamos en una, Estamos en una 2, Iluminadas, La noche es nuestra y Mediodía bien arriba 0.2; Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias especial, Hay música especial, Se siente Argentina, Sorteo del loto y Sorteo quini seis 0.1
Rating: todos los números del miércoles 11 de noviembre
El top five
MasterChef Celebrity 13.4
MasterChef Celebrity: la definición 10.5
Telefe noticias 8.5
Pasapalabra 8.3
Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6
Los promedios
Telefe 7.6
El Trece 4.2
América TV 2.6
El Nueve 1.6
Canal Siete 0.2