Con fotos desde el Caribe, el periodista de TN Santiago Martella anunció que va a ser papá: "Días increíbles con la compañía soñada"

Santiago Martella anunció que va a ser papá nuevamente y compartió fotos junto a su pareja desde República Dominicana.

El periodista de TN se mantiene activo en su cuenta de Instagram pero no suele exponer información sobre su vida privada.

Sin embargo, en las últimas horas contó con alegría que su pareja, Millie Taranto Decoud, está en la dulce espera y se convertirá en mamá por primera vez.

Santiago aprovechó sus vacaciones en Bayahíbe para descansar y disfrutar junto a Millie, y publicó en la red imágenes de su estadía allí.

"Mucho gusto en conocerte, Caribe. Días increíbles con la compañía soñada y junto a la chiquita en camino", escribió.

En las fotografías se lo ve al cronista y a su mujer muy contentos, pasando días soñados en el Caribe.

Atardeceres de película y aguas cristalinas se robaron el protagonismo del carrete. Millie lució su embarazo en bikini y Santiago posó junto a ella sonriente.

¿Qué le pasó a Santiago Martella?

Este viaje llegó semanas después de que Santiago Martella atravesara un mal momento de salud.

El comunicador publicó en la red una foto internado y reveló que sufrió un microinfarto. Tras el susto, compartió su testimonio y contó que regresó a su rutina habitual.

El cronista de TN recurrió a su cuenta de Instagram para exponer la situación que vivió recientemente y escribió un profundo mensaje a modo de reflexión.

"Hace un mes, esta era mi realidad. Una habitación de sanatorio, una vía en el brazo y una noticia que no figuraba en mis planes: había tenido un microinfarto", comenzó.

"Pasaron estudios, médicos, preguntas y unas cuantas horas en las que el tiempo se mide de otra manera. Por fortuna viene saliendo todo bien. Aunque vino lo más difícil de explicar: volver a la vida cotidiana sabiendo que algo había pasado, aunque por afuera casi nada hubiera cambiado", continuó.

"Un mes después, estoy bien. Volví al trabajo, a mis rutinas, a entrenarme de a poco y a esas pequeñas cosas que antes hacía sin pensar. A buscar el equilibrio", agregó.

"No siento que tenga una gran enseñanza para transmitir. Tampoco creo que haya que convertir cada susto en una frase motivacional. Simplemente quería compartir esta foto porque forma parte de un mes que no me voy a olvidar, porque desde ahora define quién soy", afirmó el comunicador.

"Y porque algunas veces estar bien no es poco. Es muchísimo", concluyó Santiago Martella.

El posteo rápidamente se llenó de mensajes deseándole una pronta recuperación al periodista, y sus colegas le enviaron fuerzas.

"Abrazo y fuerza Santi", expresó Carolina Amoroso. "Fuerza amigo, vamos con todo", se sumó Matías Bertolotti. Valeria Sampedro, por su parte, comentó: "Santi, banco cada palabra". "Abrazo grande Santi", aagregó Eleonora Cole.