El crudo relato de Tamara Pettinato sobre la nueva internación de su hermano Felipe: "Tuvo una recaída"

Tamara Pettinato rompió el silencio tras la nueva internación de su hermano Felipe y describió que sucedió en los últimos días que motivó la decisión de sus médicos tratantes.

¿Qué dijo Tamara Pettinato sobre su hermano Felipe?

La hija de Roberto Pettinato charló con el notero de Primicias Ya (América) acerca de las novedades en la salud de su hermano Felipe y dejó en claro que la familia está muy comprometida con su recuperación.

"Está internado porque tuvo una recaída", comenzó confirmando la entrevistada sin mucha vuelta. Enseguida aseguró que ella estuvo presente en todo lo que se decidió sobre su hermano: "Por supuesto que estuve ahí para intervenir, pero en realidad es su equipo tratante el que decidió".

Y agregó en el mismo sentido: "Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que yo decida, es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo".

Respecto de qué pasó realmente para que los profesionales de la salud tomaran la decisión de internarlo, Tamara relató cómo fue el proceso: "Fuimos viendo cómo fue desmejorando porque cualquiera que pase por esa situación seba que es muy difícil de sobrellevar y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas, entonces fue para abajo y terminamos en esto".

Tamara Pettinato habló de la salud de su hermano Felipe | Captura América

La conductora contó que hasta el momento de su internación, Felipe estuvo viviendo con ella en su casa cumpliendo prisión domiciliaria: "Él está preso domiciliario por otra causa que se desprendió de la causa principal, está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien, está preso domiciliario con tobillera, estaba viviendo conmigo hasta hace tres días".

Vale recordar que Felipe Pettinato fue procesado con prisión domiciliaria por el juez Javier Sánchez Sarmiento por la falsificación de recetas médicas y el uso de esos documentos para obtener medicamentos.

La decisión se tomó tras una investigación que analizó 27 recetas presentadas entre 2021 y mayo de 2022, y luego de que peritajes confirmaran que las recetas no habían sido firmadas por su supuesto autor, el médico Melchor Rodrigo.

De esta forma, la justicia encuadró los hechos como falsificación y uso de documento privado falso y estafa, en concurso real, es decir, considerando cada receta como un delito independiente.

La información sobre la nueva internación de Felipe Pettinato la había brindado previamente la periodista María Pia Shaw en Sálvese quien pueda (América). La panelista confirmó que el hijo de Roberto Pettinato está internado en un hospital público.