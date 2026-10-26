Famosos, tres vestidos de novia y un cantante internacional que sorprendió: así fue el casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron, y lo celebraron a lo grande rodeados de amigos, familiares y figuras del espectáculo.

Tras la boda por civil el 15 de octubre, la bailarina y el empresario organizaron una mega fiesta en Rüt Haus, un salón exclusivo ubicado en la Costanera Norte de Buenos Aires, que reunió a sus afectos más cercanos.

Andrea Ghidone y Pablo Otero vivieron una noche inolvidable, donde la emoción fue protagonista. Natasha, la hija de la artista, estuvo presente, al igual que María Divina, Isabella y José, los hijos de él.

José, el menor de los chicos del empresario, tomó el micrófono y creó uno de los momentos más especiales de la velada. Luego, los recién casados se dedicaron palabras de amor y coronaron el agasajo.

Entre los invitados famosos estuvieron Florencia de la V, Federico Bal, Evelyn Botto, Anita Pauls, Gabriel Corrado, Marisol Otero, Anita Martínez, Rocío Marengo, Luis Ventura y Barbie Simons, entre otros.

Andrea Ghidone lució tres vestidos diferentes a lo largo del festejo: dos diseñados por Marisa Campanella y otro adquirido en Milán especialmente para la boda.

Otro de los números más comentados de la celebración fue la presencia de Carlos Vives, quien brindó un show sorpresa que puso a bailar a todos.

El artista colombiano se presentó ante los invitados y desplegó su carisma al ritmo de sus más grandes hits.

La agrupación musical francesa gitana Gipsy Kings también dijo presente en la noche soñada de Andrea Ghidone y Pablo Otero.

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"Es una etapa diferente, hermosa para mí. Volverme a casar no era algo que no estaban mis planes, hacía muchos años que estaba sola... Yo sentía que con mi hija y mi trabajo no necesitaba más nada", expresó.

"Y siempre me enfoqué en eso. Así que me encontré en otro rol de mi vida que nunca había puesto tiempo ahí", reflexionó.

Sobre su historia con Pablo Otero, contó: "Nos conocimos por una amiga en común. Fue paso a paso. Yo estaba como bastante cerrada. Ya hacía como muchos años que no quería tener pareja".

Cuando Juana Viale le consultó por qué se casaba tan rápido, Andrea respondió: "Este año nos conocimos. Yo siento que hay muchas cosas que en esta altura de mi vida no necesito mucho tiempo. En un proyecto, en algo que tiene que ver con mi vida personal, hoy siento que tengo las cosas mucho más claras. Hoy es blanco o es negro".

"Tanto en mi laburo, con mis amistades, como en algo tan personal como esto. A lo largo de este año ir conociéndolo, es ir pasando etapas, es ir encontrando en el otro esto que elegís o que no elegís. Y cada vez que nos vemos, que nos vemos casi todos los días, lo sigo eligiendo y sigo encontrando en él un montón de cosas que nunca me permití encontrar en un hombre", agregó.

Cabe mencionar que Pablo Otero es un empresario conocido como "el señor del tabaco" y también fue pareja de Laura Fidalgo.