El posteo de Denisse González tras recibir el alta de su cuarta internación: "Hay que ser valientes"

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), realizó un conmovedor posteo luego de haber sido dada de alta de su cuarta internación y le agradeció a todas las personas que la siguen acompañando a pesar del difícil momento.

El 14 de octubre, la influencer había sido nuevamente internada después de que sus plaquetas en sangre volvieran a bajar, un problema de salud que viene sufriendo desde el 31 de julio.

A diferencia de otros días, Denisse tuvo una evolución favorable de manera rápida y dos días después había subido un video a través de su cuenta de Instagram donde aseguró que "era su último día de su cuarta internación".

Además, reveló hace unas semanas que comenzó a crear videos y vlogs completos en su canal de YouTube para contar todo el proceso que vive con su tratamiento cada vez que asiste a los médicos.

Sin embargo, no se había expresado en las redes tras su regreso a casa y el 25 de octubre publicó un nuevo posteo con un video que está musicalizado con "The Climb" de Miley Cyrus, donde muestra partes de su internación.

"Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes. Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola. Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero", escribió Denisse González.

Denisse González tras haber sido de alta de su cuarta internación. (Captura: Instagram)

Entre los videos aparece Bautista Mascia, su novio, quien la apoya desde el primer día que se dio a conocer su problema de salud. Denisse González también publicó algunas grabaciones con sus amigas y familia, pero no dejó pasar los mensajes de los seguidores que siempre están preguntando por ella.

¿Por qué Denisse González fue internada por cuarta vez en el año?

Denisse González continúa su lucha contra una dura enfermedad denominada Púrpura Trombocitopénica Inmune. Se trata de una afección autoinmune en la que el organismo destruye sus propias plaquetas.

Denisse González fue nuevamente internada. (Captura Instagram: @denisse_belen_gonzalez)

El recuento normal oscila entre 110.000 y 450.000 unidades, y en cada episodio que vivió en estos meses, los valores cayeron de manera abrupta.

Su primera hospitalización había sido el 31 de julio, cuando un estudio de rutina detectó apenas 3.000 plaquetas por lo que permaneció diez días internada hasta alcanzar un nivel adecuado.

El 19 de agosto debió volver por un sangrado inusual y lesiones en la boca, con un recuento que llegó a un mínimo de 1.000 plaquetas, el peor valor de todo el proceso.

Denisse González fue nuevamente internada. (Captura Instagram: @denisse_belen_gonzalez)

La tercera internación ocurrió el 29 de septiembre, apenas días después de que los médicos creyeran haber encontrado el tratamiento indicado. "Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula", había escrito entonces.

Esta vez el mensaje fue más breve que en otras ocasiones. Junto a la foto desde la cama del hospital, Denisse escribió: "Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre".

Denisse González fue nuevamente internada. (Captura Instagram: @denisse_belen_gonzalez)

Todo indica que la exhermanita bajaría su exposición en las redes con el fin de concentrar toda su energía en la recuperación.

Durante las internaciones, Bautista Mascia, su novio y ganador de Gran Hermano (Telefe), estuvo presente de manera constante y Denisse lo destacó en sus posteos: "Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas".



Bautista Mascia la acompaña permanentemente en todo el proceso de recuperación de Denisse. (Captura Instagram: @denisse_belen_gonzalez)

El proceso médico que viene atravesando Denisse González es largo y sin respuestas definitivas, al menos por ahora. A mediados de septiembre, la influencer había sido optimista al señalar que los médicos podrían haber dado con "el tratamiento ideal", aunque con el correr de los días volvió a tener una recaída.