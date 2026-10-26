Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity y GPS con la cobertura de las elecciones en Brasil

El domingo 25 de octubre, la nueva gala de MasterChef Celebrity fue lo más visto de Telefe y del día en general, aunque es la marca más baja de los días domingos.

GPS (América, 20 hs.), el ciclo conducido por Rolando Grana con uan cobertura especial sobre las elecciones presidenciales de Brasil marcó 1.2 puntos, bajó 4 décimas con respecto a la emisión anterior.

Almorzando con Juana (etrece) midió 3.4 puntos. Quedó segundo e su franja pero es la medición más alta del ciclo de los últimos tres meses.

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El top five

MasterChef Celebrity 10.7 MasterChef Celebrity la definición 8.4 Pasapalabra 6.4 Juego chino 4.3 La peña de Morfi 4.0

Los promedios

Telefe 4.7

El Trece 3.1

El Nueve 1.1

América TV 0.7

Canal 7 0.3

NET 0.2

Alpha TV 0.0