El delantero inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 en la 70.ª edición de la gala celebrada en el London Palladium de Londres. En su ciudad natal, el futbolista se convirtió en el primer inglés en ganar el premio en 25 años, tras imponerse a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El jugador de 33 años fue recompensado por sus impresionantes 73 goles en 65 partidos con su club y selección la temporada pasada, impulsando al Bayern a conseguir el doblete de liga y copa.

"Diría que es un sueño hecho realidad, pero supera mis sueños más descabellados, es simplemente increíble", dijo el capitán de Inglaterra. "Creo que es algo importantísimo para Inglaterra, para nuestro país. Estar aquí en Londres fue un buen presagio para mí y hacía demasiado tiempo que no venía. Volver a ponernos en el mapa y traernos aquí con este trofeo me llena de orgullo."

Kane es el máximo goleador histórico de Inglaterra y del Tottenham, pero su palmarés colectivo se limita a los títulos nacionales alemanes desde que se unió al Bayern en 2023.

La temporada pasada, el Bayern cayó eliminado ante el Paris Saint-Germain, a la postre campeón, en las semifinales de la Liga de Campeones. Y tras perder dos finales de la Eurocopa en 2021 y 2024, Kane sufrió otra decepción con Inglaterra al caer derrotado ante Argentina en las semifinales del Mundial.

"Todavía tengo mucho por lograr en este deporte. La Liga de Campeones, a nivel de clubes, y ganar un título importante con Inglaterra son, sin duda, mi máxima prioridad", añadió. "Hay tantas cosas grandiosas que quiero lograr".

"Tuve que pasar por muchos altibajos, especialmente al principio de mi carrera, cuando uno está aprendiendo sobre sí mismo, tanto a nivel profesional como personal", dijo.

El delantero de Inglaterra y del Bayern de Múnich, Harry Kane, besa el trofeo en el escenario tras recibir el Balón de Oro al mejor futbolista masculino durante la ceremonia de entrega de los premios Balón de Oro de France Football 2026, celebrada en el Teatro Palladium de Londres el 26 de octubre de 2026. Crédito: FRANCK FIFE / AFP

"Encontré maneras de mejorar y obtener ventaja sobre otros jugadores que quizás tenían más habilidad que yo. Desde ese momento creo que me ayudó a forjarme como profesional, porque nunca lo doy por sentado. Sé que siempre hay alguien como yo, alguien más joven, intentando ocupar mi lugar, ya sea en la selección inglesa o en el Bayern."

Otro momento que se volvió la comidilla de la noche, fue la reacción de Lamine Yamal y Kylian Mbappé al ver cómo el Balón de Oro se escapaba de sus manos. Sobre todo, fue la desazón del futbolista español, de 19 años, que juega como extremo derecho en el FC Barcelona y en la Selección Española de Fútbol.

"Madre mía el careto de Mbappe y de Lamine, su ego desmedido les hacía realmente pensar que iban a ganar el balón de oro. Uno sin haber ganado ni un solo título en toda la temporada y el otro habiendo pasado desapercibido en el mundial. Que se jodan"

"A Lamine Yamal lo bajaron de la nube, cero humildad, humiento, mal perdedor. 100% merecido Harry KANE"

"Estoy llorando, el camarógrafo cambiando a Lamine Yamal y luego de vuelta a Harry Kane me mata, hombre, su reacción lo dice todo"

"La cara de Lamine Yamal durante el discurso de Harry Kane."

"Lección de humildad para ellos , felicidades Harry kane."

"Es Harry Kane el que va a saludar a los demás y no son capaces de levantarse para darle la enhorabuena. Cada minuto que pasa me alegro más por él y que se jodan los otros."

"mira a Yamal que parece que está a punto de romper en llanto por el Balón de Oro de Kane "

"Todos los jugadores en el banquillo delantero se pusieron de pie para felicitar a Harry Kane, ni Lamine Yamal ni Mbappé se pusieron de pie. Eso da ganas de vomitar".

La reacción de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro 2026

El ranking oficial del Balón de Oro 2026