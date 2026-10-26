Lourdes Sánchez llegó a Buenos Aires y habló sobre su relación con Francisco Liotta: "Yo buscaba ser feliz"

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta ya no se esconden. La bailarina y el rugbier volaron de Corrientes a Buenos Aires y arribaron al Aeroparque, donde fueron interceptados por la prensa.

En diálogo con Guillo TV para el ciclo de streaming Ya fue todo (Jotax Digital), Lourdes Sánchez habló sobre su nuevo romance tras separarse del Chato Prada.

"El corazón está bien, muy feliz. Es una relación muy nueva, vamos bien y estoy contenta", expresó la artista,.actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes.

"Así es la vida... Es un cambio importante en mi vida, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo... sobre todo con un nene muy chiquito", agregó.

A su vez, Lourdes aseguró que su pareja no está acostumbrada al ambiente del espectáculo y la exposición: "A él no le gustan las cámaras, no tiene nada que ver con este mundo, pero me dijo que se adapta si le enseño".

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta. (Foto: @guillotv.ok)

"Estamos conociéndonos, es todo muy reciente. Yo ya lo conocía a él... porque conozco a parte de su familia. Se dio el flechazo en un momento que tenía que pasar, creo mucho en las cosas que te manda el universo y Dios", se sinceró.

"Quizá no se dio de la manera en que me hubiese gustado, pero no reniego de eso, las cosas pasan por algo... Me la jugué. Todas las personas tenemos derecho a ser felices y eso era lo que yo buscaba, ser feliz, y hoy lo soy. La vida es muy corta", cerró categórica Lourdes Sánchez.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta. (Foto: @guillotv.ok)

¿Por qué se separaron Lourdes Sánchez y El Chato Prada?

Lourdes Sánchez y El Chato Prada se separaron después de 16 años de relación y un hijo en común, y en medio de los rumores de infidelidad, la bailarina rompió el silencio para dar detalles sobre su ruptura y además confirmó su nuevo romance.

En diálogo con Puro Show (El Trece), la propia Lourdes informó que "ambos se separaron hace un tiempito" y reveló que "intentaron repuntar la relación", aunque dejó una frase contundente respecto a la ruptura y la decisión de no seguir juntos. "Yo ya no quería esa vida de mentiras", expresó.

Por otra parte, hizo referencia a Valentín, el hijo que tienen en común, y remarcó cuál es su mayor inquietud: "Acá el único que me preocupa es el niño. Él ya es un nene grande, de diez años, pero bueno, yo estoy bien. Te diría que aliviada”.

Luego, Fernanda Iglesias le propuso viajar a Corrientes para hacer una nota, pero Lourdes se negó. "No voy a hablar por ahora; y si hablo, va a ser como al pasar y sin mucho detalle. Ya está, no siento ganas hablar ahora”, lanzó.

"¿Es verdad lo del bombón asesino?", le consultó la panelista sobre los rumores de su nuevo romance con Fran Liotta, el joven rugbier de 27 años que vive en Corrientes. Y ella contestó sin filtros: ”Sí, no así los tiempos, que se hablaba ayer de cuatro meses".

Posteriormente, la periodista quiso saber más detalles sobre su ruptura con el productor y Lourdes aclaró: “Pasa que con Pablo hace años que venimos remándola, pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo. Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”.

Tras una supuesta infidelidad, Fernanda Iglesias le preguntó "cómo descubrió el Chato Prada su nueva relación con Fran Liotta" y ella se sinceró: ”Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular, y no voy a dar más detalles. Tampoco había algo grave ahí, te diría que era hasta naif, porque solo hablaba con este chico".

“No quería separarse y está súper despechado, pero lo entiendo. Aunque hay cosas con las que estuvo muy mal, yo traté de cuidarlo, y él solo sacó esto a la luz sin necesidad”, agregó sobre los sentimientos del productor.

Por otro lado, la bailarina aseguró que "van a ir lento" en esta etapa de su nueva relación con la intención de no descuidar el bienestar del hijo que tienen en común.

“Yo vivía una irrealidad, por no decir algo más duro, pero no quiero que sea una guerra. Él es el papá de mi hijo y quiero que esto pase lo más tranquilo posible. Ya no daba para más. Ojalá pueda ser feliz”, remarcó.

“A mí lo que me da bronca es el juzgamiento. Nadie sabe qué arreglos hay en una pareja o qué sucede adentro”, afirmó sobre su nuevo romance.



Finalmente, Lourdes Sánchez hizo una contundente reflexión y concluyó: “Tomar una decisión difícil no nos convierte en malas mujeres, malas madres ni malas personas. También tenemos derecho a elegir, cambiar, cerrar etapas y a buscar nuestra felicidad sin ser señaladas por eso”.