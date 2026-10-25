Sabrina Rojas se sinceró sobre su relación actual con Luciano Castro: "Estamos en un hermoso momento"

Este domingo 25 de octubre, Sabrina Rojas estuvo en Infama y sorprendió al confesar que su relación con Luciano Castro, tras haber salido por 11 años, se encuentra mejor que nunca.

¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro?

“Estoy en un momento hermoso con Luciano”, aseguró la conductora en el ciclo de América TV y sumó: “Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas”.

“Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás”, continuó Sabrina Rojas sobre Luciano Castro, y cerró: “Él está muy bien y a mi me pone muy contenta. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo”.

¿Qué pasó con la relación de Sabrina Rojas y José Chatruc?

José Chatruc habló por primera vez sobre su separación de Sabrina Rojas y reveló cuál fue el punto de quiebre de la relación.

La noticia fue confirmada por la conductora y el exfutbolista a través de un comunicado en las redes sociales después de cuatro meses de romance.

En diálogo con Sálvese quien pueda (América TV), Chatruc expresó: "Estoy bien. Ya habló ella y comparto lo que dijo. Son momentos difíciles, cuando las cosas no funcionan como uno quería, pero sí la pasamos muy bien. Tenemos lindos recuerdos, quedamos en una relación linda y sabe que puede contar conmigo para lo que sea".

Además, reconoció que su agenda laboral fue un inconveniente para continuar con el vínculo: "Tuve mucho trabajo, con poca batería y eso a veces afecta. Cuando uno sale con alguien no todos saben lo que pasa, pero la pasamos bárbaro. Es una mujer increíble".

"Por ahí hubo un desencuentro y lo más maduro a esta altura de nuestras vidas es seguir para adelante", aseguró José Chatruc.