Nancy Pazos quiso estar en el cumpleaños de Charly García pero no la dejaron entrar: "Reboté"

Nancy Pazos protagonizó un incómodo momento al intentar entrar al cumpleaños de Charly García. La periodista llegó hasta el lugar con un regalo, pero su nombre no figuraba en la lista de invitados.

¿Por qué no dejaron entrar a Nancy Pazos al cumpleaños de Charly García?

Las cámaras de Infama (América) la captaron en la puerta del lugar con un regalo en la mano para el artista: una corbata con los colores de Argentina.

Fuente: @TeleViralAr

Tras estar varios minutos charlando en la puerta con la persona encargada de autorizar el ingreso de los invitados, salió el hermano de Charly a explicarle la situación y los motivos de la decisión de no dejarla pasar.

Esperaba poder participar del festejo, pero la periodista terminó volviéndose a su casa sin haber podido saludar personalmente al prócer del rock nacional.

Ella misma lo resumió con una sola palabra cuando la notera le preguntó qué había pasado. "Reboté", le dijo en tono de broma tratando de minimizar el papelón.

Y explicó cómo llegó hasta ahí: "Yo tenía un amigo que obviamente me invitó, pero parece que no estaba... yo pensé que era una fiesta re grande. Le había traído un regalito pero nada, yo lo adoro, así que ahí quedé".

Enseguida, amplió: "No estaba en el listado porque parece que hubo tres personas distintas que invitaron pero no importa, yo recién termino el programa de tele, estaba muerta, pero dije bueno voy porque tengo el regalito...el que me recibió fue el hermano".

Finalmente, bromeó: "Me voy cabizbaja y meditabunda".

El festejo por los 75 años del músico se hizo la noche del viernes en La Fábrica, la histórica casa-estudio de la calle Fitz Roy donde Charly vivió, ensayó y grabó discos como "Filosofía barata y zapatos de goma", "Say No More" y "La hija de la lágrima". Fue una reunión íntima, con la puerta custodiada de cerca y una lista que se respetó a rajatabla.

Entre los invitados que sí cruzaron la entrada estuvieron Fito Páez, Ricardo Mollo, Celeste Carballo, Iván Noble, Rosario Ortega, Carlos Vives, Graciela Borges, Mariana Fabbiani y Beto Casella.

También asistieron Brenda Asnicar, Agustín Rada Aristarán con Fer Metili y Joaquín Levinton. Charly llegó acompañado por su novia Mecha Iñigo y su hermano Dani García Moreno.