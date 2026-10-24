Murió Marcelo Trepat, el actor de "Montaña Rusa", "La niñera" y "Los simuladores", a los 62 años

Marcelo Trepat, el reconocido actor argentino con una larga trayectoria, murió este sábado 24 de octubre. Tenía 62 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en las redes sociales.

Murió Marcelo Trepat.

"Despedimos con tristeza al actor Marcelo Trepat, quien desarrolló una amplia trayectoria en el teatro musical, la TV y el cine. Estaba radicado en Villa Giardino desde 2008. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento", expresaron desde la entidad.

¿Quién era Marcelo Trepat?

Marcelo Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Era muy amigo de Georgina Barbarossa, conductora de A la Barbarossa (Telefe), quien se despidió con una desgarradora carta en sus redes sociales.

Su fanatismo por la actuación comenzó durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22. En la adolescencia, participó del grupo que dirigía Jorge Sharry. Sus experiencias iniciales también estuvieron vinculadas al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro.

En 1991, fue parte del elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, estrenado en el Luna Park, donde interpretó a Lord Arturo.

Su recorrido en el teatro musical incluyó Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz, entre otros. En 2002, participó en El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese, y en 2003 compartió escenario con Raúl Lavié en Zorba.

Marcelo Trepat. (Captura: Redes)

Además, partició de "Te quiero, sos perfecto… cambiá", con dirección de Ricky Pashkus, junto a Karina K, Natalia Lobo y Rodolfo Valss. En las temporadas 2007 y 2008 de Cabaret, interpretó a Cliff Bradshaw bajo la dirección de Ariel del Mastro. Allí, fue compañero de Alejandra Radano y Karina K, junto a Alejandro Paker.

También acompañó a Pepe Soriano en Visitando al señor Green, con dirección de Santiago Doria. En 2002 participó en Tres hermanas, dirigida por Marcelo Moncarz dentro del ciclo Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro, junto a Selva Alemán, Marita Ballesteros, Héctor Bidonde, Virginia Innocenti, Lydia Lamaison y Claudia Lapacó.

Su trabajo para las infancias incluyó los espectáculos Pulgarcito en busca de Bella Durmiente (1989). Luego, fue parte de grandes novelas como La familia Frankenstein y Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, donde interpretó a Bambuco junto a Georgina Barbarossa.

Marcelo Trepat y Georgina Barbarossa.

En 2002 integró la puesta de Mi bello dragón, de Enrique Pinti, en el Teatro Maipo, dirigida por Pinti y Pashkus. Además, aportó su voz a las canciones de Amor invisible, en 2003, y Amor invisible 2, en 2005, junto a Paola Krum, Gustavo Monje y otros intérpretes. Entre 2009 y 2012 fue reemplazante de Les Luthiers, cubriendo funciones actorales y vocales de sus integrantes, especialmente de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich en Lutherapia y Chist!.

En televisión, acompañó a Georgina Barbarossa en ciclos como Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. Su trayectoria incluyó participaciones en Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, en el episodio Seguro de desempleo. También participó en la miniserie de producción rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), con Natalia Oreiro.

En cine trabajó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll e integró el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso.

Como cantante, participó también de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy y numerosos artistas, en 1998.

Marcelo Trepat y Georgina Barbarossa.

Desde 2008, Marcelo Trepat se encontraba viviendo en Villa Giardino, Córdoba, luego de conocer a través de sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores. Además, compró un terreno en 1997 y, al finalizar su trabajo en Cabaret, en el mismo año, decidió vivir definitivamente en dicha provincia: Georgina Barbarossa fue la persona que lo ayudó a tomar esa decisión.