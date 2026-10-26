El look canchero de Flavio Mendoza y su hijo Dionisio para ver el último show de BTS en Argentina: su emotiva publicación

El supergrupo de K-Pop BTS realizó su último show en el Estadio Único de La Plata el 24 de octubre. Flavio Mendoza estuvo presente con su hijo Dionisio. Tras el show, el coreógrafo y productor compartió los looks que eligieron con el niño para ir, y pubicó un sentido posteo en la red.

"Ayer fui a ver a BTS, y hubo dos cosas que me impactaron muchísimo", comenzó diciendo Flavio Mendoza en un posteo donde reveló los looks que lucieron con su hijo, además de compartir momentos del show.

"La primera fue ver el amor y el fanatismo de sus seguidores, los ARMY. Esa pasión, esa emoción, esa locura hermosa por sus ídolos me transportó a mi juventud, cuando yo sentía exactamente lo mismo yendo a ver los recitales de Michael Jackson. Cambian las generaciones, cambian los artistas, pero ese amor incondicional por la música sigue siendo el mismo", relató.

Luego, señaló asombrado: "Y la segunda fue algo que realmente me sorprendió: el impresionante operativo de seguridad que los rodea. Motos, custodios, personal armado… ¡Parecía el traslado de jefes de Estado!".

Por último, reflexionó: "Me fui pensando en cómo la música puede movilizar multitudes, atravesar generaciones y despertar emociones tan profundas. Los ídolos cambian, pero la pasión de los fans es eterna".

En el mismo post y una segunda publicación, compartió sus looks cancheros. "Dios mío, ¿cuándo creciste tanto? Si pudiera detener el tiempo, lo haría solo para abrazarte un poquito más en cada etapa de tu vida. Qué hermoso es verte crecer, hijo mío. Te amo infinito Dionisio", expresó.

Look de Dionisio Mendoza para ver a BTS en Argentina

Look de Dionisio Mendoza para ver a BTS en Argentina