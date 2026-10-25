Yanina Latorre apuntó contra Elina Costantini luego de que ella dijera que no la conocía

Tras las declaraciones de Elina Costantini sobre Yanina Latorre en la última edición de "PH: Podemos Hablar", la conductora de Sálvese quien Pueda decidió apuntar contra la esposa de Eduardo Costantini desde su cuenta oficial de X.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Elina Costantini?

Primero, la conductora de Sálvese quien Pueda compartió un fragmento de la entrevista de la mujer y escribió filosa en su cuenta oficial de X: "Pedazo de mitomana

¿Qué se cuelgan? Ella está colgada del pobre hombre, Frida y la guita del señor".

Uno de los tweets de Yanina Latorre.

“Es mitómana serial”, insistió Yanina Latorre en otro tweet y sumó sobre Elina Costantini: “Es mentirosa y fabuladora. Hasta su propia madre lo dice”. Además, respondió a un usuario que consultó por qué la llevaron al ciclo de Telefe y escribió: “Porque paga”.

¿Qué dijo Elina Costantini sobre Yanina Latorre?

“No conozco a Yanina Latorre personalmente, no tuve la oportunidad de tenerla adelante y conversar, pero fueron todos dichos inventados”, comenzó la esposa de Eduardo Costantini en el programa de Telefe.

“Cuando se inventa, no quiero usar la frase de Moria de 'todos se cuelgan' pero si se habla más de mí por todo este trabajo de Frida (Khalo) y a alguien le sirve pegarme más porque es lo que más vende, entiendo ese juego. Lo tomo por ese lado, pero tampoco me afecta”, continuó Elina Costantini sobre Yanina Latorre y cerró: “Estoy muy acostumbrada porque soy muy segura de mí misma y entiendo el juego de los otros. Estudio a la persona y entiendo por qué llegó a ese momento”.