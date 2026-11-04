miércoles 04 de noviembre del 2026
NEGÓ RUMORES Hoy 17:25

Moria Casán reveló el mensaje que le envió Lali Espósito después de su casamiento: "Mucha alegría"

La diva aseguró que no existe un distanciamiento con la cantante y aseguró que conversaron en los últimos días.

Moria Casán y Lali Espósito
Moria Casán y Lali Espósito | redes

Moria Casán sacó a la luz unos mensajes que recibió por parte de Lali Espósito después de su casamiento con Pedro Rosemblat

Después de la celebración que se llevó a cabo el 31 de octubre, en la red reflotaron las versiones que indicaban un distanciamiento de la diva y la artista. Sin embargo, la conductora aprovechó su espacio en su ciclo de El Trece para desmentirlo una vez más y explicar que le había enviado un mensaje después de que sellara su amor.

En medio de La mañana con Moria, La One contó: "Le mandé un texto para felicitarla y me contestó con mucha alegría", asegurando que el sorprendió la rapidez con la que recibió una respuesta por parte de la artista. 

La mañana con Moria
La mañana con Moria

Entonces, leyó el mensaje: "Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos recontentos". 

Incluso, le envió otro contándole lo mucho que había disfrutado la noche: "Nos cagamos de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando".

"Yo no me imaginé que me fuera a responder el mismo día", volvió a expresar muy emocionada por el presente de Lali.

El robo que sufrió Lali Espósito en su casamiento

Este fin de semana, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una íntima ceremonia en San Telmo. Sin embargo, en medio de la fiesta, un mesh hat de cadenas de cristales y cuentas transparentes que había utilizado la cantante desapareció.

Fue Pedro Rosemblat quién reveló en su programa de streaming de Gelatina: "Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El 'casco' fue una parte imprescindible del look de la novia", y reveló que al otro día la cantante no lo encontró: "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'".

Finalmente, revelaron una imagen en donde se veía a Ian, un productor del canal, retirarse con el mesh hat de Lali Espósito. "Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el joven y cerró: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón".

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