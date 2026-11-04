Moria Casán sacó a la luz unos mensajes que recibió por parte de Lali Espósito después de su casamiento con Pedro Rosemblat.

Después de la celebración que se llevó a cabo el 31 de octubre, en la red reflotaron las versiones que indicaban un distanciamiento de la diva y la artista. Sin embargo, la conductora aprovechó su espacio en su ciclo de El Trece para desmentirlo una vez más y explicar que le había enviado un mensaje después de que sellara su amor.

En medio de La mañana con Moria, La One contó: "Le mandé un texto para felicitarla y me contestó con mucha alegría", asegurando que el sorprendió la rapidez con la que recibió una respuesta por parte de la artista.

La mañana con Moria

Entonces, leyó el mensaje: "Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos recontentos".

Incluso, le envió otro contándole lo mucho que había disfrutado la noche: "Nos cagamos de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando".

"Yo no me imaginé que me fuera a responder el mismo día", volvió a expresar muy emocionada por el presente de Lali.

El robo que sufrió Lali Espósito en su casamiento

Este fin de semana, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una íntima ceremonia en San Telmo. Sin embargo, en medio de la fiesta, un mesh hat de cadenas de cristales y cuentas transparentes que había utilizado la cantante desapareció.

Fue Pedro Rosemblat quién reveló en su programa de streaming de Gelatina: "Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El 'casco' fue una parte imprescindible del look de la novia", y reveló que al otro día la cantante no lo encontró: "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'".

Finalmente, revelaron una imagen en donde se veía a Ian, un productor del canal, retirarse con el mesh hat de Lali Espósito. "Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el joven y cerró: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón".