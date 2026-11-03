El insólito robo que sufrió Lali Espósito en medio de su casamiento con Pedro Rosemblat

Este fin de semana, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una íntima ceremonia en San Telmo. Sin embargo, en medio de la fiesta, un mesh hat de cadenas de cristales y cuentas transparentes que había utilizado la cantante desapareció.

¿Cómo fue el insólito robo que sufrió Lali Espósito en su casamiento?

Fue Pedro Rosemblat quién reveló en su programa de streaming de Gelatina: "Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El 'casco' fue una parte imprescindible del look de la novia", y reveló que al otro día la cantante no lo encontró: "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'".

Finalmente, revelaron una imagen en donde se veía a Ian, un productor del canal, retirarse con el mesh hat de Lali Espósito. "Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el joven y cerró: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón".

¿Quién es Pedro Rosemblat, el marido de Lali Espósito?

Pedro Rosemblat tiene 36 años y si bien estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), no concluyó sus estudios y se dedica actualmente al mundo del stream.

El joven formó parte del programa El Destape, que conducía Roberto Navarro en C5N, y se hizo conocido por su personaje de "El cadete", a través del cual hacía humor político.

En las redes sociales se divirtió presentándose como "El Pibe Trosko" y además trabajó en diversas radios, entre ellas, Radio Nacional, Radio 10, Radio América, Nacional Rock y Radio del Plata. Anteriormente también publicó su libro "Patria o suerte, venceremos", de Editorial Aguilar.

Actualmente forma parte del streaming "Gelatina", el cual cobró mayor popularidad durante las Elecciones por la famosa "Fábrica de Jingles", donde los oyentes recreaban canciones para su candidato favorito.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en San Telmo a tres años de haberse conocido y estuvieron acompañados de sus amigos y familia.

La ceremonia fue muy íntima y, según reveló LAM, se llevó a cabo en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio porteño que fue preparada para realizar distintos eventos y bodas. La encargada de la organización fue Claudia Villafañe, que respetó el estilo de la artista: minimalista y modesto.