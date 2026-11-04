Mariano Martínez reaccionó a los looks de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en la boda: ¿Qué dijo?

Este fin de semana, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron y rápidamente llegaron las primeras imágenes de sus looks a las redes sociales. Al ver eso, desde La Jaula de la Moda reaccionaron a sus outfits frente a Mariano Martínez, quién protagonizó una polémica ruptura con la cantante hace años.

¿Cuál fue la reacción de Mariano Martínez a la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Fue Fabián Medina Flores quién expresó al aire: “Habemus boda. Se casó Lali, que es casi como la boda del año… hasta que venga la próxima boda del año”, y el conductor comentó: “Claro, hay muchas bodas del año, este año”. Además, él fue quién presentó el tema: “Vamos a ver los looks de Lali y Pedro y su flamante casamiento”.

Mientras miraban las imágenes, Mariano Martínez expresó: “Son lindos los casamientos del mediodía. Son más disfrutables, se hacen más largos y uno está con más pilas”. Por último, fue Matías Vázquez quien lanzó sobre los looks de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No están vestidos para un casamiento de toda la vida. Están vestidos para un casamiento de 6 años”.

El robo que sufrió Lali Espósito en su casamiento

Este fin de semana, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una íntima ceremonia en San Telmo. Sin embargo, en medio de la fiesta, un mesh hat de cadenas de cristales y cuentas transparentes que había utilizado la cantante desapareció.

Fue Pedro Rosemblat quién reveló en su programa de streaming de Gelatina: "Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El 'casco' fue una parte imprescindible del look de la novia", y reveló que al otro día la cantante no lo encontró: "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'".

Finalmente, revelaron una imagen en donde se veía a Ian, un productor del canal, retirarse con el mesh hat de Lali Espósito. "Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el joven y cerró: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón".