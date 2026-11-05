La estrella mundial Jisoo presentó el video de la actuación de baile de su canción "ADDICTED", y dejó a todos maravillados. El video se convirtió en tendencia #1 en YouTube a nivel mundial, y tendencia en 38 países.

Jisoo y sus bailarinas para ADDICTED

El 5 de noviembre, la cantante, actriz y miembro de BLACKPINK presentó el video de la performance de "ADDICTED", tema de prelanzamiento de su full álbum, que fue lanzado el 29 de octubre.

El sencillo en solitario de Jisoo alcanzó la cima de las listas de canciones de iTunes en 28 regiones. El video del sencillo de adelanto de su primer álbum de estudio en solitario alcanzó el puesto número 1 en la clasificación mundial de vídeos musicales más populares de YouTube.

Jisoo participó en la redacción de la letra de la canción, que destaca sus capacidades vocales y demostrando sus habilidades para rapear, recordando que se formó en YG Entertainment, líder de la industria.

La artista interpretará la nueva canción en un programa de televisión de listas musicales en Corea, más de un año y medio después de que promocionara "Earthquake", el tema principal del EP "Amortage".

Por otro lado, Paramount Pictures y Sony presentó el trailer de "The Angry Birds Movie 3" con un adelanto de la nueva canción “Sun Showers” de Jisoo.

La estrella mundial e icono del K-pop ha coescrito la canción original "Sun Showers", junto a Bailey Flores, para la próxima película de animación. Además del trailer, la canción aparecerá en la película. La portada del álbum también incluye al personaje "Shumon", una pequeña criatura esponjosa y adorable, parecida a una bola de polvo que Jisoo dibujó en la escuela secundaria, antes de debutar como ídolo del K-pop.

Pre-save now: JISOO.lnk.to/SunShowers