Las musas de Saint Laurent, ROSÉ, Hailey Bieber, Anja Rubik y Zoë Kravitz, deslumbraron en los Premios CFDA 2026 (CFDA Fashion Awards), presentados por Amazon Fashion y conducidos por Keke Palmer, que se celebraron el 2 de noviembre de 2026 en el American Museum of Natural History de Nueva York.

Las cuatro posaron juntas con Anthony Vaccarello en la alfombra, creando uno de los momentos más fotografiados y comentados de la noche por su espectacularidad dorada y el apoyo al diseñador.

La cantante neozelandesa-surcoreana Rosé, la modelo polaca Anja Rubik, el diseñador de moda belga Anthony Vaccarello, la actriz estadounidense Zoë Kravitz y la modelo estadounidense Hailey Bieber asisten a los Premios CFDA de la Moda en el Museo de Historia Natural de Nueva York el 2 de noviembre de 2026. Crédito: Getty Images

El cuarteto de musas de Anthony Vaccarello, quien ganó el premio a International Designer of the Year por su década al frente de Saint Laurent causó sensación en la alfombra roja. El glamoroso cuarteto también lució un estilo coordinado, con tonos otoñales presentes en todos sus looks.

ROSÉ, Hailey Bieber, Anja Rubik y Zoë Kravitz lucieron piezas de la colección primavera-verano 2027 de Saint Laurent, una propuesta casi completamente dorada que Vaccarello presentó en París. Las cuatro diosas también subieron al escenario para entregarle el galardón a Vaccarello.

Personalidades destacadas y expertos de la industria asistierin al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York para homenajear a los innovadores y creadores más importantes de la moda. Estos premios reconocen a las marcas líderes y un indicador clave de qué diseñadores emergentes están destinados a triunfar el próximo año.

ROSÉ lució un crop top halter bordado con cuentas, cuello halterneck y falda midi de talle alto a juego en brocado dorado, con abertura frontal. Llevó su platinado cabello con trenzas suaves ligeramente despeinadas en la nuca, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, que combinaba a la perfección con el resto del look glamoroso de la artista de 29 años, que consistía en sombras de ojos en tonos tierra, toques de iluminador y un labial rosa brillante.

Hailey Bieber llevó un conjunto midi de mangas largas en brocado dorado con puños de piel sintética, escote alto y abertura. Un rubor cálido realzó sus pómulos, combinado con un maquillaje de ojos en tonos marrones claros, mientras que un labial color cacao con un toque rosado completó el look.

Rosé junto a Emmanuel Tomasini, director VIP de YSL, Hailey Bieber y Zoë Kravitz. Crédito: Getty

Zoë Kravitz lució un vestido con la espalda descubierta con cutouts en lamé dorado texturizado, falda lápiz y pendientes statement. Llevaba el cabello recogido con mechones sueltos y sus párpados maquillados en tono topo, y un rubor cálido cubría sus mejillas completaban su look.

Anja Rubik vistió un atuendo en capas de lamé dorado, incluyendo chaqueta oversize sobre top y falda, con textura metálica y toques ochenteros. Ella desfiló en el show de la colección.

Fue un cierre dorado y simbólico para la etapa de Vaccarello en Saint Laurent, con sus musas como protagonistas del red carpet.

Principales Ganadores y Galardonados