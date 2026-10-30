BLACKPINK se convierte en el primer grupo de K-POP en recibir la Orden del Mérito Cultural Okgwan: qué significa

BLACKPINK, el grupo femenino más grande del mundo, añadió otro reconocimiento a su lista. El grupo recibió la Orden Okgwan al Mérito Cultural, convirtiéndose en el primer grupo de K-pop en recibir la máxima distinción cultural de Corea del Sur. Esta distinción llega justo cuando Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa celebran el décimo aniversario de su debut este año.

El 29 de octubre, BLACKPINK fue homenajeado en la 17ª edición de los Premios de Cultura y Artes Populares de Corea, celebrada en el Teatro Haeoreum del Teatro Nacional de Corea en Seúl.

Esta ceremonia, organizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur y la Agencia Coreana de Contenidos Creativos, reconoce a personas y grupos que han contribuido al desarrollo de la cultura popular y las artes en Corea del Sur.

BLACKPINK antes y después

Las cuatro integrantes recibieron la Orden Okgwan al Mérito Cultural, el cuarto nivel más alto de este galardón nacional. BLACKPINK se convierte así en el primer grupo femenino de K-POP y el primer grupo de K-POP en general en recibir esta distinción.

“El comienzo de estas cuatro mujeres fue en 2016, con BLACKPINK. En ese entonces, nadie podría haber imaginado hasta dónde llegaría este nombre. Se rompieron récords. Se conquistaron escenarios. Los álbumes hicieron historia. Y las actuaciones continuaron rompiendo récords. Luego, en algún momento, los límites de lo que un récord podía ser comenzaron a cambiar. En innumerables ciudades alrededor del mundo, la gente comenzó a corear su nombre. El mundo comenzó a recordar a BLACKPINK. Ahora, su influencia se ha expandido más allá de la música hacia nuevos campos. Los nombres de estas cuatro mujeres han llegado a representar toda una era. Los logros de un grupo se han convertido en los logros de una era. Un nombre recordado por el mundo. Cuatro mujeres que comenzaron en Corea del Sur. Lo que empezó como música se ha convertido en un récord reconocido por el mundo.”

El grupo no pudo asistir a la ceremonia debido a problemas de agenda. Por lo tanto, Lee Byungyoung, director de YG Entertainment, aceptó el premio en su nombre. Las cuatro integrantes agradecieron a través de videos.

Video: @bucheon2024

Tras recibir este premio, los miembros compartieron su reacción:

“Nos sentimos felices y honrados de recibir una Orden del Mérito Cultural tan importante. Agradecemos sinceramente al público que ha amado nuestra música durante tanto tiempo, así como a los BLINKs, que siempre nos han apoyado ”, dijeron. También añadieron: "Seguiremos trabajando duro para convertirnos en artistas capaces de transmitir consuelo e inspiración a través de la música bella".

Reconocimiento de su influencia internacional

Este premio reconoce la contribución de BLACKPINK a la difusión de la ola coreana por todo el mundo, tanto a través de las actividades del grupo como de las carreras individuales de sus integrantes.

BLACKPINK abrió puertas clave para el K-pop (especialmente para los girl groups) y para la cultura asiática en el mainstream occidental, posicionándolas como el primer acto femenino de K-pop consumido realmente como pop global, no solo como un fenómeno regional o de nicho.

Fue el primer girl group de K-pop en actuar en Coachella (2019) y, en 2023, el primer acto asiático en headlinear el festival. Jennie y Lisa también se presentaron como solistas.También encabezaron BST Hyde Park. Esto normalizó a los actos de K-pop en los escenarios más grandes de Occidente.

Jim King, director ejecutivo de festivales europeos de AEG Presents, que dirige los festivales europeos del gigante del espectáculo en directo AEG, afirmó: "Creo que cualquier resistencia que pudiéramos haber sentido antes ha saltado por los aires gracias a BLACKPINK, y eso abre la puerta a que muchos de sus contemporáneos también se animen".

Desde su debut en 2016, el grupo ha cosechado éxito internacional. En 2022, su segundo álbum de estudio, "BORN PINK", se convirtió en el primer álbum de una artista femenina asiática en alcanzar el número uno tanto en la lista Billboard 200 de Estados Unidos como en la lista de álbumes del Reino Unido.

Consolidaron y exportaron el concepto confiado y poderoso de “girl crush”. Cada miembro, Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo, construyó carreras solistas exitosas, además de haber colaborado con estrellas como Lady Gaga, Selena Gomez, Bruno Mars, Zayn, elevando el estándar para futuras ídolas.

Con diez años de trayectoria, BLACKPINK ha sido pionero a lo largo de su carrera, estableciendo una serie de récords.

Su canal de YouTube alcanzó los 100 millones de suscriptores, un hito sin precedentes para un músico, y su tercer EP, "DEADLINE", estableció un récord de ventas en su primera semana para un grupo femenino de K-pop con 1,77 millones de copias.

El grupo también completó una gira mundial de 33 conciertos de Estadios en 16 ciudades, totalmente sold out.

Cada miembro se convirtió en embajadora global de casas de alta costura, de marcas de joyería de lujo, de marcas deportivas de excelencia, de marcas urbanas, (Jisoo: Dior/Cartier/Tommy Hilfiger/ Alo Yoga / ALO -embajadora y ahora co-diseñadora- Salomon/ Self-Portrait; Jennie: Chanel/ Adidas / Adidas Originals -embajadora y ahora co-diseñadora-Calvin Klein -incluye colecciones de underwear- Ray-Ban/ Jacquemus/ Lotte Department Store/ Visa/ Vaseline/ Moncler; Rosé: Saint Laurent/ Tiffany & Co./ Puma -embajadora y ahora co-diseñadora- Johnnie Walker/ Levi’s-embajadora + colección colaborativa- Rimowa; Lisa: Louis Vuitton/ Bulgari/ Nike/ Kith -embajadora y co-diseñadora- / PlayStation/ META).

Esto elevó a las estrellas asiáticas/AAPI a un nivel de influencia en la moda occidental que antes no era lo más habitual, impulsando ventas y visibilidad de la cultura coreana/asiática en el lujo.

Otro de los reconocimiento institucionales que recibieron: BLACKPINK fue nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico, otorgado por el Rey Carlos III por su activismo ambiental (COP26), fueron invitadas a Buckingham Palace y aparecieron en portadas de Rolling Stone y Billboard como las primeras de su tipo.

Diez años después de su debut, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa suman una distinción gubernamental histórica a su trayectoria profesional, reconociendo su contribución al alcance internacional del K-POP.

La Orden del Mérito Cultural tiene cinco clases (de mayor a menor):

Geumgwan (1.ª)

Eungwan (2.ª)

Bogwan (3.ª)

Okgwan (4.ª) G-Dragon (como solista). BLACKPINK (grupo).

G-Dragon (como solista). BLACKPINK (grupo). Hwagwan (5.ª). BTS la recibió en 2018.

G-Dragon (líder de BIGBANG) recibió individualmente la Okgwan en octubre de 2025, en los 16.º Korea Popular Culture and Arts Awards. Fue el más joven en recibirla hasta entonces y se le reconoció por su contribución a la difusión global del K-pop y el Hallyu. Lo recibió como artista solista (no como grupo BIGBANG).

En 2018, BTS recibió la Orden del Mérito Cultural Hwagwan.

El grupo Super Junior recibió en 2026 la Commendation Presidencial.