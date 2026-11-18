La rapera surcoreana CL, miembro y líder del icónico grupo de K-Pop 2NE1, regresa como solista después de cinco años, tras anunciar oficialmente su incorporación a la agencia THE BLACK LABEL, del reconocido productor Teddy Park.

El día 17, la agencia TBL publicó fotos conceptuales del nuevo sencillo digital de CL, 'ICONIC', a través de sus redes sociales oficiales.

CL

El reencuentro de CL -cuyo nombre real es Lee Chae-rin- con Teddy acaparó la atención. Posteriormente, anunció el lanzamiento de una nueva canción para el próximo día 20 a las 18:00, confirmando así su regreso como solista tras cinco años.

El estilismo, completamente blanco de pies a cabeza, con prendas voluminosas con estampado de serpiente y una larga melena blanca que le llega hasta el suelo, crea una fuerte impresión al contrastar con el fondo negro.

CL

CL debutó oficialmente en la industria musical en 2009 como líder de 2NE1, un grupo bajo YG Entertainment. No conforme con su vínculo con YG, CL firmó un contrato exclusivo con The Black Label el 13 de noviembre. Con esto, CL, quien había estado activa bajo una agencia unipersonal tras la finalización de su contrato exclusivo con YG en 2019, continuará sus actividades bajo una sola agencia por primera vez en aproximadamente siete años.

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The Black Label declaró: "Basándonos en la profunda confianza construida con el productor Teddy, con quien ha compartido una sinergia musical durante muchos años, CL se embarca en una nueva aventura con The Black Label y está lista para dar un nuevo salto adelante como artista". Añadieron: "Les pedimos que tengan grandes expectativas sobre la sinergia que The Black Label y CL, una artista con un estilo musical único, crearán juntos. The Black Label planea seguir brindando todo su apoyo para que CL pueda participar activamente en diversos campos".