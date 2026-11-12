Lee Know, de Stray Kids, confirma que se está preparando para su debut en solitario

El 12 de noviembre, se informó que Lee Know, miembro del grupo de K-Pop Stray Kids, está trabajando en su primer álbum en solitario, cuyo lanzamiento está previsto para principios del próximo año.

Según anunció Newsen, completó la sesión de fotos para la portada del álbum y grabó partes del videoclip en octubre, y ahora está dando los últimos retoques al lanzamiento.

Un representante de JYP Entertainment también confirmó la noticia a Dispatch, declarando: "Lee Know está preparando un álbum en solitario con el objetivo de lanzarlo a principios de 2027". Según Dispatch, se espera que el álbum salga a la venta en enero.

Con este lanzamiento, Lee Know se convertirá en el primer miembro de Stray Kids en hacer su debut oficial como solista.

Mientras tanto, se espera que Lee Know comience su servicio militar obligatorio en el primer trimestre del próximo año.

El artista de 28 años es el mayor de los ocho miembros del grupo y será el primero en alistarse. Debutó en 2018 como bailarín principal del equipo.

Stray Kids se encuentra en plena gira mundial “Run It”, que se extenderá hasta el 7 de marzo, según el plan de gira publicado hasta el momento. El grupo ofrecerá tres conciertos en el Tokyo Dome a partir del viernes. Su cuarto EP en Japón, “Suiatsu”, se lanzará a finales de este mes.