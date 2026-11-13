La estrella mundial tailandesa y miembro de BLACKPINK, Lisa, se convirtió en la primera artista de K-pop en realizar una residencia en Las Vegas con “Viva La Lisa” en The Colosseum at Caesars Palace.

El 12 de noviembre, la bailarina principal de BLACKPINK hizo una entrada icónica suspendida en un aro aéreo rodeada de una explosión de plumas carmesí y tul, enmarcada por un enorme loto dorado que parecía abrirse a su alrededor. Apareció como una diosa vestida de carmesí emergiendo del loto para la apertura de “Viva La Lisa” en The Colosseum at Caesars Palace, ccon su sencillo recién estrenado, “Tarantino”. Durante el tema, el escenario se transformó en un camarín de showgirl y se quitó la pieza con plumas.

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El espectáculo dura unos 90 minutos, dividido en cinco capítulos, con coreografías intensas, varios cambios de vestuario que incluye estilo showgirl, cuero, lencería, plumas, y debuts en vivo de sus recientes canciones de Press Play. “Cobra”, “Sweat”, “V12”, “Cobra” y “Cut U Off” fueron temas destacados a lo largo del repertorio, y “SaWaDiKa” cerró la noche.

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El primer álbum en solitario de la rapera, Alter Ego, también tuvo su momento de protagonismo. "Badgrrrl" y "Fxck Up the World" fueron los primeros temas del álbum en sonar durante el concierto, pero más adelante, canciones favoritas de los fans como "Rockstar", "New Woman", "Moonlit Floor" y "Dream" también formaron parte del programa.

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Lisa no olvidó a "Goals", el tema que hizo junto a Anitta y Rema y que presentaron en la apertura de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos; y también presentó con profunda emoción el tema inédito “Leave With Me”.

Incluso, Lisa sorprendió al incluir "JUMP" de BLACKPINK en su repertorio como mezcla entre sus temas en solitario.

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Para el final, Lisa no pudo contener las lágrimas tras concluir su primera e histórica noche en Las Vegas, en solitario.

La producción incluye aparatos aéreos, escenario multinivel y un escenario satélite hidráulico. La crítica, los fans -BLINK y Lillies- destacaron la espectacular energía, las voces en vivo y la producción del show.

En X (antes Twitter) y otras redes, fueron tendencia mundial los hashtags #VivaLaLisa, #VivaLalisaWeek1 y LISA VEGAS RESIDENCY.

Anunciada en marzo de 2026, inicialmente eran 4 fechas, 13-14 y 27-28 de noviembre. Por la alta demanda (entradas agotadas en menos de 10 minutos), se ampliaron a 6 shows: 12, 13, 14, 27, 28 y 29 de noviembre de 2026.