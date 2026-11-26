Después de presentar “ME PROVOCA”, su primer single oficial, CHAPEAUX da un nuevo paso en su carrera musical con “AGUACERO”, una canción inédita que invita a seguir profundizando en el gran talento de estas jóvenes artistas. Juana, Maga, Kala, Mia y Adol adelantaron su segundo single, sorprendiendo al público en esta nueva etapa. Ahora, la canción llega oficialmente a las plataformas digitales, acompañada por su video oficial.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Facundo Ballve, fundador de Anestesia Audiovisual. Con una propuesta visual sencilla e íntima, el video encuentra a las cinco integrantes interpretando la canción en un espacio industrial, alternando primeros planos individuales con imágenes grupales. A medida que avanza la interpretación, la lluvia comienza a atravesar la escena hasta envolverlas por completo en un aguacero, convirtiéndose en el elemento central de una puesta que acompaña el clima emocional de la canción

CHAPEAUX explora en este segundo single un sonido más melódico, romántico y emotivo, donde sus voces toman protagonismo y permiten apreciar otra dimensión de su identidad artística. “AGUACERO” llega además con el respaldo de un destacado equipo creativo internacional.

La canción fue compuesta por Elena Rose, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, tres nombres de gran trayectoria dentro de la música latina. Además de su trayectoria como artista, Elena Rose ha participado en la composición de canciones para artistas como Karol G, Selena Gomez, Rauw Alejandro y TINI, mientras que Torres y Rengifo son el reconocido dúo de productores detrás de éxitos internacionales como “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee. La producción musical estuvo a cargo de Afo Verde y Drew (Andrés Saavedra), reuniendo experiencia, sensibilidad musical y una mirada contemporánea del pop, para acompañar esta etapa artística inicial de CHAPEAUX.

Su single debut “ME PROVOCA” -que logró ingresar al Top 200 de Spotify Argentina alcanzando el puesto #93, y continúa afianzado entre las 150 canciones más escuchadas del país con más de 2 millones de reproducciones acumuladas-, exhibía una energía desinhibida y el espíritu pop de los 2000.

Con apenas unos pasos recorridos desde su formación, CHAPEAUX comienza a mostrar la versatilidad de sus cinco integrantes, construyendo un repertorio propio que combina diferentes sonidos y emociones dentro del pop.

¿Dónde tocará CHAPEAUX?

El próximo 21 de enero de 2027, la banda tendrá su primer gran encuentro con el público en el escenario del Movistar Arena Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA.